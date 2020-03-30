***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 30.03.2020 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyeleri seçimi, yapılmış olup, yapılan görüşmeler neticesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 4.5'de sayılan ilkeler gözetilerek- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 kişiden teşkiline, Bağımsız Yönetim Kurulu sıfatını haiz Sayın Banu Uzgur'un Komite Başkanı olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu sıfatını haiz Sayın İsmet Su'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği Madde 11/2 bendine uygun olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Nevin Kocabaş'ın Komite Üyesi olarak atanmasına,- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 3 kişiden teşkiline, Bağımsız Yönetim Kurulu sıfatını haiz Sayın Mine Ayhan'ın Komite Başkanı olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Banu Uzgur ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ercan Gökdağ'ın Komite Üyesi olarak atanmasına,- Denetim Komitesi'nin 2 kişiden teşkiline, Bağımsız Yönetim Kurulu sıfatını haiz Sayın Sayın Mine Ayhan'ın Komite Başkanı olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Banu Uzgur'un Komite Üyesi olarak atanmasına,Karar vermiştir.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833221BIST