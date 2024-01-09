***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
09.01.2024 15:52
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/12/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde alınan 28/12/2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı neticesinde, Ayşe Çiğdem Çelikbilek'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesine uygun olarak,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236262
BIST
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16:497.731
En Düşük
|Değişim
|: -1,13%
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|Açılış
|: 7.860
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7.730
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7.875
16:4929,9407
En Yüksek
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|Açılış
|: 29,9700
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|Önceki Kapanış
|: 29,9500
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29,9430
En Düşük
29,7686
16:4932,8056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
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|Açılış
|: 32,7500
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|Önceki Kapanış
|: 32,7500
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En Düşük
32,6586
16:491.962,10
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|Açılış
|: 1.962,10
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|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
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En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler16:49
|BURCE
|148,50
|125.473.600
|% 10,00
|
|MARKA
|42,90
|17.084.314
|% 10,00
|
|KBORU
|56,80
|405.688.672
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|439.420.253
|% 9,97
|
|AVHOL
|32,94
|359.724.779
|% 9,95
|
|BAGFS
|30,00
|140.592.708
|% -9,96
|
|FLAP
|11,15
|144.863.353
|% -8,23
|
|EBEBK
|65,20
|267.568.598
|% -7,52
|
|CVKMD
|386,00
|318.513.923
|% -7,27
|
|QNBFL
|940,00
|3.977.905
|% -6,93
|
|THYAO
|241,30
|9.339.275.461
|% -0,54
|
|ISCTR
|25,24
|6.536.070.993
|% -0,24
|
|YKBNK
|22,62
|6.403.511.338
|% 2,82
|
|AKBNK
|40,56
|4.874.284.768
|% 0,30
|
|GARAN
|62,05
|3.018.110.276
|% -0,08
|
|YKBNK
|22,62
|6.403.511.338
|% 2,82
|
|ISCTR
|25,24
|6.536.070.993
|% -0,24
|
|EKGYO
|8,03
|1.828.965.044
|% 1,13
|
|VAKBN
|15,40
|2.555.925.318
|% 3,36
|
|HLGYO
|2,59
|418.677.684
|% 6,15
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9345
|29,9407
|% 0,24
|
|Euro
|32,7961
|32,8056
|% 0,13
|
|Sterlin
|37,9797
|38,1702
|% -0,00
|
|Frank
|35,0515
|35,2627
|% -0,14
|
|Riyal
|7,9597
|7,9996
|% 0,23
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,16
|23,19
|% 0,66
|
|Platin
|940,70
|942,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|985,95
|989,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,81
|77,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,23
|2.038,56
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:49
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17:03KRONT
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 156, 483 adet işlem
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17:02XU030
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17:02XU100
Endeks 7, 732 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 11 altında . İşlem hacmi 80, 566.00 milyon TL de
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17:01TABGD
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 114.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 801, 825 adet işlem
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16:59TABGD
Yüzde -4.25 oranında düşüşle 114.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 793, 981 adet işlem