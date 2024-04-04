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***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

04.04.2024 16:44
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

28.03.2024 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyeleri seçimi, yapılmış olup, yapılan görüşmeler neticesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 4.5'de sayılan ilkeler gözetilerek
-       Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 kişiden teşkiline, Bağımsız Yönetim Kurulu sıfatını haiz Sayın Ebgü Senem Demirkan'ın Komite Başkanı olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu sıfatını haiz Sayın Mine Ayhan'ın ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği Madde 11/2 bendine uygun olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Ayşe Çiğdem Çelikbilek'in Komite Üyesi olarak atanmasına,
-       Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 3 kişiden teşkiline, Bağımsız Yönetim Kurulu sıfatını haiz Sayın Mine Ayhan'ın Komite Başkanı olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ebgü Senem Demirkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Göçmen'in Komite Üyesi olarak atanmasına,
-       Denetim Komitesi'nin 3 kişiden teşkiline, Bağımsız Yönetim Kurulu sıfatını haiz Sayın Mehmet Göçmen'in Komite Başkanı olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ebgü Senem Demirkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu sıfatını haiz Sayın Mine Ayhan'ın Komite Üyesi olarak atanmasına,
-       Yönetim Kurulu bünyesinde bu şekilde teşkil edilen komitelerin sorumluluklarını Yönetim Kurulumuzca daha önce kabul edilen Görev ve Çalışma Esaslarına göre yerine getirmesine, karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267346


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