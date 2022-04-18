***PRKAB* *YGGYO* *TSGYO* *MERIT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
18.04.2022 17:08
na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
MERIT 1 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. E MAKBULE DEDE 280,500
PRKAB 2 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E TUĞBA SEZİKLİ 16.200,000
TSGYO 3 TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E TUĞBA SEZİKLİ 15.210,000
YGGYO 4 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E NESİME GÜNGÖR 200,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021503
BIST
18:002.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.515
En Düşük
2.491
18:0014,6501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0135
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6570
En Düşük
14,6277
18:0015,7971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8233
En Düşük
15,7630
18:00929,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,57
|Açılış
|: 930,23
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
932,67
En Düşük
929,09
BIST En Aktif Hisseler18:00
|PKENT
|229,90
|40.082.735
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,70
|21.219.871
|% 10,00
|
|BFREN
|1.177,90
|50.411.895
|% 9,99
|
|OYYAT
|59,50
|4.076.167
|% 9,98
|
|YATAS
|14,65
|187.268.598
|% 9,98
|
|MMCAS
|3,61
|921.449
|% -9,98
|
|KARYE
|15,55
|292.372.215
|% -9,96
|
|PAGYO
|12,56
|2.872.987
|% -8,05
|
|ITTFH
|1,47
|43.408.963
|% -6,96
|
|ISGYO
|12,30
|82.619.579
|% -6,82
|
|GARAN
|14,42
|4.103.808.825
|% 3,74
|
|ASELS
|28,16
|2.642.288.461
|% 2,25
|
|THYAO
|37,64
|2.411.567.075
|% -0,26
|
|YKBNK
|5,24
|2.326.777.735
|% 0,96
|
|SISE
|18,07
|2.296.074.455
|% 3,73
|
|TSKB
|2,00
|912.075.901
|% 6,38
|
|YKBNK
|5,24
|2.326.777.735
|% 0,96
|
|VAKBN
|4,34
|1.673.566.017
|% 5,85
|
|SKBNK
|1,21
|460.570.030
|% 2,54
|
|GARAN
|14,42
|4.103.808.825
|% 3,74
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6481
|14,6501
|% 0,09
|
|Euro
|15,7813
|15,7971
|% 0,02
|
|Sterlin
|18,9716
|19,0668
|% -0,09
|
|Frank
|15,4196
|15,5125
|% -0,08
|
|Riyal
|3,8791
|3,8986
|% -0,15
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.974
|-4,83
|
|Altın Gr.
|930
|930
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,79
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,15
|-0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,10
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59XU100
Endeks 2, 510 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 43, 869.00 milyon TL de
-
17:59KUYAS
Yüzde 7.33 oranında artışla 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 453, 104 adet işlem
-
17:57KTSKR
Yüzde 9.97 oranında artışla 37.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 979, 147 adet işlem
-
17:56MEPET
Yüzde 9.75 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 610, 553 adet işlem
-
17:55AVGYO
Yüzde 4.32 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 668, 374 adet işlem