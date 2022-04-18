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***PRKAB* *YGGYO* *TSGYO* *MERIT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

18.04.2022 17:08
***PRKAB* *YGGYO* *TSGYO* *MERIT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
MERIT 1 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. E MAKBULE DEDE 280,500
PRKAB 2 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E TUĞBA SEZİKLİ 16.200,000
TSGYO 3 TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E TUĞBA SEZİKLİ 15.210,000
YGGYO 4 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E NESİME GÜNGÖR 200,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021503


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PKENT 229,90 40.082.735 % 10,00  
TDGYO 7,70 21.219.871 % 10,00  
BFREN 1.177,90 50.411.895 % 9,99  
OYYAT 59,50 4.076.167 % 9,98  
YATAS 14,65 187.268.598 % 9,98  
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Riyal 3,8791 3,8986 % -0,15  
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Altın Gr. 930 930 -1,14  
Cumhuriyet 6.206 6.300 59,00  
Tam 6.177 6.331 59,07  
Yarım 2.985 3.062 28,57  
Çeyrek 1.497 1.531 14,29  
Gümüş.Ons 25,76 25,79 -0,10  
Gümüş Gr. 12,13 12,15 -0,03  
B. Petrol 113 113 -0,10  
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