***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.07.2020 10:00
***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859630
BIST
11:16118.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 148,38
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.542
11:166,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8668
En Düşük
6,8552
11:167,7870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0028
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,7935
En Düşük
7,7736
11:16397,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 397,53
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
396,07
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|592,90
|21.928.290
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|404.597
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|404.597
|% 10,00
|
|BFREN
|455,80
|5.467.777
|% 9,99
|
|PKENT
|334,80
|2.841.234
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|1.727.341
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|6.485.296
|% -9,96
|
|IZFAS
|2,89
|177.808
|% -7,67
|
|ATSYH
|1,88
|11.282
|% -6,00
|
|UFUK
|5,41
|12.043
|% -5,91
|
|EKGYO
|2,34
|730.112.348
|% 3,08
|
|THYAO
|12,05
|314.595.784
|% 0,67
|
|GARAN
|7,98
|283.110.886
|% 0,13
|
|ODAS
|2,97
|274.828.136
|% 0,68
|
|EREGL
|8,96
|267.639.676
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,34
|730.112.348
|% 3,08
|
|SKBNK
|1,70
|252.606.833
|% 3,03
|
|ODAS
|2,97
|274.828.136
|% 0,68
|
|ALBRK
|1,84
|162.138.079
|% 2,22
|
|YKBNK
|2,40
|186.461.625
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5715
|8,6145
|% -0,15
|
|Frank
|7,2710
|7,3148
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-2,26
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.588
|2.607
|0,20
|
|Tam
|2.666
|2.675
|0,20
|
|Yarım
|1.294
|1.309
|0,10
|
|Çeyrek
|647
|655
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|19,01
|19,06
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,23
|42,23
|-0,49
|