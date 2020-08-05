PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|21,86
|2.322.289
|% 9,96
|ROYAL
|2,55
|2.055.810
|% 9,91
|OYAYO
|6,58
|6.097.003
|% 9,85
|BRMEN
|2,15
|1.068.864
|% 9,69
|CRDFA
|5,33
|16.577.195
|% 9,45
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,1440
|9,1898
|% 1,94
|Frank
|7,6596
|7,7057
|% 2,04
|Riyal
|1,8646
|1,8739
|% 1,90
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|2.033
|2.034
|14,06
|Altın Gr.
|458
|459
|11,60
|Cumhuriyet
|2.993
|3.035
|51,20
|Tam
|3.083
|3.123
|52,70
|Yarım
|1.497
|1.522
|25,70
|Çeyrek
|751
|763
|12,90
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|0,50
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,20
|B. Petrol
|44,87
|44,87
|0,44
Seans Raporu
- 11:37XU100 Endeks 1, 084 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 7, 299.00 milyon TL de
- 11:37ATLAS Yüzde -5.25 oranında düşüşle 2.89 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 958, 675 adet işlem
- 11:36DAGHL Yüzde -3.68 oranında düşüşle 7.07 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 875 adet işlem
- 11:35GOZDE Yüzde -4.62 oranında düşüşle 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 384, 149 adet işlem
- 11:34DYOBY Yüzde -6.75 oranında düşüşle 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 631, 071 adet işlem