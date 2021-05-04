***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.05.2021 10:17
***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934317
BIST
10:221.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,55
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.427
En Düşük
1.417
10:228,3156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0682
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3177
En Düşük
8,2393
10:2210,0186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0632
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0186
En Düşük
9,9291
10:22477,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,89
|Açılış
|: 477,51
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
477,71
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler10:22
|DITAS
|15,29
|1.134.732
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|543.237
|% 10,00
|
|EKIZ
|8,58
|30.502
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|11.211.861
|% 9,98
|
|MRSHL
|298,80
|1.975.964
|% 9,97
|
|IHGZT
|1,31
|341.252
|% -35,47
|
|VAKFN
|21,30
|3.449.514
|% -9,97
|
|BAYRK
|11,35
|4.971.270
|% -6,43
|
|VERTU
|28,50
|18.523.167
|% -5,63
|
|COSMO
|10,50
|74.225
|% -4,20
|
|THYAO
|12,72
|365.423.579
|% -1,55
|
|EREGL
|19,23
|171.616.355
|% 1,42
|
|GARAN
|7,35
|154.648.721
|% -0,27
|
|KOZAL
|116,30
|139.320.351
|% 0,43
|
|PETKM
|6,84
|116.379.810
|% 0,59
|
|YKBNK
|2,11
|85.060.541
|% -0,47
|
|THYAO
|12,72
|365.423.579
|% -1,55
|
|PEKGY
|1,36
|31.179.644
|% 3,03
|
|GARAN
|7,35
|154.648.721
|% -0,27
|
|TSKB
|1,27
|23.437.877
|% 0,00
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3101
|8,3156
|% 0,83
|
|Euro
|9,9671
|10,0186
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,4873
|11,5449
|% 0,42
|
|Frank
|9,0520
|9,1065
|% 0,39
|
|Riyal
|2,2092
|2,2203
|% 0,73
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-7,05
|
|Altın Gr.
|477
|478
|1,89
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,82
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,04
|
|B. Petrol
|67,64
|67,64
|0,08
|