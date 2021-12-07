***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2021 12:10
***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981475
BIST
13:061.953
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 25,83
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.954
En Düşük
1.943
13:0613,7427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0549
|Açılış
|: 13,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
13:0615,5052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0746
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
13:06785,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -4,21
|Açılış
|: 785,07
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler13:06
|INTEM
|66,00
|27.740.104
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|176.624
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|67.796.411
|% 9,99
|
|BAGFS
|12,70
|9.039.087
|% 9,96
|
|QNBFL
|108,70
|970.691
|% 9,96
|
|RALYH
|12,63
|17.320.908
|% -9,98
|
|DOBUR
|139,40
|3.501.728
|% -9,95
|
|KLGYO
|2,22
|263.200.836
|% -9,39
|
|ACSEL
|21,16
|39.460.466
|% -6,62
|
|MEGAP
|7,25
|66.624.722
|% -5,97
|
|SISE
|14,30
|2.341.010.461
|% 7,20
|
|KRDMD
|9,61
|1.428.423.208
|% 3,33
|
|THYAO
|19,25
|1.126.061.374
|% 3,00
|
|ASELS
|23,10
|1.122.940.211
|% 2,48
|
|GARAN
|11,81
|1.085.424.316
|% -0,25
|
|ODAS
|1,67
|300.505.637
|% 1,21
|
|SISE
|14,30
|2.341.010.461
|% 7,20
|
|YKBNK
|3,52
|552.120.442
|% -0,85
|
|KRDMD
|9,61
|1.428.423.208
|% 3,33
|
|KLGYO
|2,22
|263.200.836
|% -9,39
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7225
|13,7427
|% -0,40
|
|Euro
|15,4801
|15,5052
|% -0,48
|
|Sterlin
|18,1162
|18,2070
|% -0,65
|
|Frank
|14,7753
|14,8643
|% -0,50
|
|Riyal
|3,6424
|3,6606
|% -0,66
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-0,54
|
|Altın Gr.
|784
|784
|-5,19
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|-38,00
|
|Tam
|5.161
|5.290
|-38,97
|
|Yarım
|2.495
|2.559
|-18,86
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|-9,43
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,39
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,73
|74,73
|1,65
|