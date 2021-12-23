***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2021 14:12
***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985661
BIST
16:001.787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -17,03
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
16:0011,1962
En Yüksek
|Değişim
|: -8,15%
|| -0,9937
|Açılış
|: 11,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
16:0012,7027
En Yüksek
|Değişim
|: -8,22%
|| -1,1374
|Açılış
|: 12,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
16:00647,71
En Yüksek
|Değişim
|: -8,49%
|| -60,08
|Açılış
|: 647,89
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler15:58
|PENTA
|359,70
|32.122.394
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|13.047.790
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|31.324.839
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|SUMAS
|100,00
|308.737
|% 9,53
|
|EPLAS
|24,30
|15.347.353
|% -10,00
|
|GSDHO
|2,70
|190.531.004
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.319.190
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.383.538
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|GARAN
|11,83
|3.128.619.800
|% -0,42
|
|SISE
|12,69
|2.478.765.585
|% -4,44
|
|EREGL
|25,24
|1.948.605.060
|% -0,79
|
|THYAO
|18,79
|1.462.601.679
|% -0,48
|
|KRDMD
|8,88
|1.412.289.494
|% -4,52
|
|YKBNK
|3,58
|1.349.323.317
|% 2,87
|
|GARAN
|11,83
|3.128.619.800
|% -0,42
|
|SISE
|12,69
|2.478.765.585
|% -4,44
|
|DOHOL
|2,72
|463.187.415
|% -2,16
|
|KRDMD
|8,88
|1.412.289.494
|% -4,52
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1395
|11,1416
|% -8,60
|
|Euro
|12,6247
|12,6886
|% -8,32
|
|Sterlin
|14,9345
|15,0094
|% -8,12
|
|Frank
|12,0644
|12,1371
|% -8,73
|
|Riyal
|2,9619
|2,9768
|% -8,57
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|0,13
|
|Altın Gr.
|648
|648
|-59,68
|
|Cumhuriyet
|4.414
|4.481
|-424,00
|
|Tam
|4.300
|4.445
|-493,27
|
|Yarım
|2.078
|2.150
|-238,61
|
|Çeyrek
|1.042
|1.075
|-119,30
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,18
|8,19
|-0,77
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|0,25
|