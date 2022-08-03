***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.08.2022 14:46
***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051441
BIST
16:032.673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 25,56
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
16:0317,9757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0303
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
16:0318,2993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0499
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2181
16:031.023,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,81
|Açılış
|: 1.023,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler16:01
|YEOTK
|21,92
|128.182.643
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.155.069
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.713.110
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|ASUZU
|352,50
|216.717.376
|% 9,98
|
|TURGG
|242,20
|23.896.372
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|297.036.996
|% -9,99
|
|YAYLA
|4,57
|9.221.373
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|KZBGY
|52,10
|116.716.001
|% -9,31
|
|THYAO
|54,00
|5.270.085.557
|% 3,15
|
|SISE
|23,28
|2.378.749.772
|% 1,84
|
|SASA
|48,88
|1.093.779.056
|% 1,28
|
|YKBNK
|4,90
|941.620.208
|% 1,87
|
|ASELS
|23,10
|792.423.059
|% 1,67
|
|TSKB
|2,77
|725.166.883
|% 6,13
|
|YKBNK
|4,90
|941.620.208
|% 1,87
|
|ODAS
|4,12
|771.229.383
|% 3,00
|
|EKGYO
|3,10
|436.962.779
|% 0,65
|
|AKFGY
|2,78
|366.602.776
|% 9,45
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9617
|17,9728
|% 0,15
|
|Euro
|18,2826
|18,2956
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,8143
|21,9237
|% 0,30
|
|Frank
|18,6442
|18,7566
|% -0,09
|
|Riyal
|4,7644
|4,7883
|% 0,10
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|8,94
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|7,93
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|-19,00
|
|Tam
|6.855
|6.907
|51,00
|
|Yarım
|3.340
|3.377
|25,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.688
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,02
|20,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,11
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,30
|