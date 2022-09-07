***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2022 13:35
***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRKME]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060981
BIST
13:263.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 23,99
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
13:2618,2378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
13:2618,0746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0233
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
13:26999,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,34
|Açılış
|: 999,72
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler13:25
|ORGE
|12,98
|53.417.757
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|2.294.260
|% 10,00
|
|DESA
|23,14
|19.583.486
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.302.484
|% 9,98
|
|ZRGYO
|4,53
|84.557.903
|% 9,95
|
|MTRKS
|34,68
|8.568.041
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|160.786.728
|% -9,97
|
|VKING
|7,17
|6.533.894
|% -6,15
|
|ISFIN
|8,37
|40.559.796
|% -5,42
|
|SANEL
|10,19
|1.460.595
|% -5,21
|
|YKBNK
|8,13
|4.809.445.180
|% -1,81
|
|AKBNK
|15,52
|3.888.834.498
|% -0,32
|
|EKGYO
|4,85
|3.359.103.125
|% 7,54
|
|THYAO
|74,15
|3.067.981.284
|% 0,68
|
|ISCTR
|10,62
|2.306.794.535
|% 0,85
|
|EKGYO
|4,85
|3.359.103.125
|% 7,54
|
|YKBNK
|8,13
|4.809.445.180
|% -1,81
|
|AKBNK
|15,52
|3.888.834.498
|% -0,32
|
|ISCTR
|10,62
|2.306.794.535
|% 0,85
|
|VAKBN
|10,83
|1.920.278.204
|% 7,44
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2320
|18,2376
|% 0,02
|
|Euro
|18,0673
|18,0757
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,8898
|20,9945
|% -0,21
|
|Frank
|18,4487
|18,5598
|% 0,05
|
|Riyal
|4,8381
|4,8623
|% 0,06
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,94
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|2,34
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|-3,00
|
|Tam
|6.772
|6.850
|10,00
|
|Yarım
|3.300
|3.345
|6,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.675
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,19
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,69
|0,12
|
|B. Petrol
|93,42
|93,42
|0,59
|