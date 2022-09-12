***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.09.2022 12:32
***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062308
BIST
14:453.645
En Yüksek
|Değişim
|: 3,51%
|| 123,44
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.649
En Düşük
3.544
14:4518,2419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 18,2930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
14:4518,5091
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1930
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
14:451.013,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,77
|Açılış
|: 1.013,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.014,11
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler14:45
|RODRG
|33,22
|8.446.663
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|HKTM
|38,84
|57.085.115
|% 9,97
|
|YONGA
|28,68
|436.338
|% 9,97
|
|ASELS
|32,24
|5.146.151.217
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|483.787.311
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|BRMEN
|3,30
|718.234
|% -6,52
|
|EMNIS
|46,88
|24.020
|% -6,20
|
|AKBNK
|17,39
|9.002.323.717
|% 9,23
|
|ISCTR
|12,69
|8.032.546.631
|% 2,01
|
|YKBNK
|9,77
|5.895.186.704
|% 7,01
|
|EREGL
|33,58
|5.455.788.162
|% 3,45
|
|ASELS
|32,24
|5.146.151.217
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,33
|3.563.247.149
|% 4,31
|
|ISCTR
|12,69
|8.032.546.631
|% 2,01
|
|YKBNK
|9,77
|5.895.186.704
|% 7,01
|
|AKBNK
|17,39
|9.002.323.717
|% 9,23
|
|KRDMD
|15,26
|3.429.120.116
|% 7,01
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2327
|18,2419
|% 0,04
|
|Euro
|18,4967
|18,5091
|% 1,05
|
|Sterlin
|21,2479
|21,3545
|% 0,85
|
|Frank
|19,0395
|19,1542
|% 0,64
|
|Riyal
|4,8379
|4,8622
|% -0,01
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|10,99
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|6,06
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.804
|6.851
|22,00
|
|Yarım
|3.315
|3.347
|9,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.675
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,41
|19,44
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,32
|0,25
|
|B. Petrol
|93,56
|93,56
|0,72
|