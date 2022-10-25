***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 15:47
***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073997
BIST
16:203.972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -5,81
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
16:2018,6150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0321
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
16:2018,5000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1683
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5000
En Düşük
18,2850
16:20986,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,15
|Açılış
|: 986,18
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler16:18
|TSPOR
|4,95
|284.143.417
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|6.381.079
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|27.329.149
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.907.345
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.443.037
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|234.305.126
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|SKTAS
|3,44
|73.090.100
|% -9,95
|
|PENTA
|63,80
|65.879.281
|% -9,95
|
|THYAO
|100,50
|4.969.642.760
|% 1,01
|
|SISE
|33,68
|3.449.605.077
|% 3,76
|
|AKBNK
|15,60
|2.760.858.754
|% 0,91
|
|SASA
|103,60
|2.664.348.565
|% 3,60
|
|YKBNK
|9,58
|2.443.562.557
|% 2,24
|
|SKBNK
|2,13
|1.052.822.278
|% 7,58
|
|TSKB
|3,15
|1.545.122.511
|% 8,62
|
|EKGYO
|4,58
|2.123.483.602
|% -1,08
|
|YKBNK
|9,58
|2.443.562.557
|% 2,24
|
|ISCTR
|9,91
|2.437.028.827
|% 2,59
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5908
|18,6150
|% 0,17
|
|Euro
|18,4882
|18,5000
|% 0,92
|
|Sterlin
|21,1610
|21,2672
|% 1,17
|
|Frank
|18,5370
|18,6486
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9344
|4,9592
|% 0,04
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|4,45
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-1,06
|
|Cumhuriyet
|6.619
|6.719
|-19,00
|
|Tam
|6.654
|6.739
|-30,00
|
|Yarım
|3.242
|3.292
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.647
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|90,98
|90,98
|-0,23
|
Seans Raporu
16:18
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16:33BJKAS
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 5.36 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 566, 047 adet işlem
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16:32RTALB
Yüzde -3.27 oranında düşüşle 9.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 864, 728 adet işlem
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16:31XU100
Endeks 3, 967 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 65, 843.00 milyon TL de
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16:31SANFM
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 14.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 543, 124 adet işlem
-
16:30PNLSN
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 20.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 637, 645 adet işlem