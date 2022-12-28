***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 10:04
***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090423
BIST
14:315.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -47,78
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:3118,7198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0489
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:3119,9240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0373
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:311.084,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.084,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler14:29
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.090.727
|% 9,97
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|BRKVY
|36,48
|504.090.363
|% 9,29
|
|PLTUR
|17,36
|16.903.762
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|KOZAL
|602,30
|4.175.876.693
|% -9,14
|
|CMBTN
|558,50
|39.849.318
|% -9,05
|
|IMASM
|221,20
|113.485.054
|% -8,97
|
|KOZAL
|602,30
|4.175.876.693
|% -9,14
|
|THYAO
|140,30
|3.725.614.303
|% -1,96
|
|ENKAI
|32,26
|3.508.692.293
|% 5,56
|
|ASELS
|58,30
|2.782.116.760
|% 0,60
|
|KRDMD
|17,99
|2.763.648.434
|% 1,30
|
|EKGYO
|8,20
|1.562.678.135
|% -1,32
|
|KRDMD
|17,99
|2.763.648.434
|% 1,30
|
|YKBNK
|11,77
|1.647.621.139
|% -0,34
|
|ISCTR
|12,88
|1.690.579.603
|% -0,85
|
|SKBNK
|3,03
|372.875.701
|% -1,62
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7065
|18,7177
|% 0,25
|
|Euro
|19,9155
|19,9282
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,5125
|22,6254
|% 0,56
|
|Frank
|20,0737
|20,1946
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9622
|4,9871
|% 0,21
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-9,53
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.086
|-2,66
|
|Cumhuriyet
|7.289
|7.399
|-1,00
|
|Tam
|7.334
|7.385
|-14,00
|
|Yarım
|3.552
|3.616
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,03
|84,03
|-0,65
|