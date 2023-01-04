***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 15:56
***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093133
BIST
16:145.555
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -71,42
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.538
16:1418,7471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0254
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
16:1419,9161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1500
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
16:141.117,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 11,55
|Açılış
|: 1.117,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler16:14
|EYGYO
|22,90
|15.065.086
|% 9,99
|
|ADEL
|135,50
|78.897.872
|% 9,98
|
|DYOBY
|29,20
|73.622.688
|% 9,94
|
|SAMAT
|21,02
|43.419.956
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|32.222.795
|% 9,94
|
|ULUSE
|225,00
|55.269.174
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|9.331.385
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|4.938.589
|% -9,93
|
|LIDER
|88,60
|23.514.552
|% -9,03
|
|KMPUR
|104,20
|126.414.879
|% -8,19
|
|EREGL
|43,02
|9.758.257.405
|% 1,85
|
|KRDMD
|19,71
|6.900.513.690
|% 4,78
|
|EKGYO
|9,35
|6.135.995.477
|% -0,74
|
|ASELS
|65,65
|5.427.087.578
|% -4,99
|
|THYAO
|145,30
|5.348.538.061
|% -1,42
|
|EKGYO
|9,35
|6.135.995.477
|% -0,74
|
|KRDMD
|19,71
|6.900.513.690
|% 4,78
|
|EREGL
|43,02
|9.758.257.405
|% 1,85
|
|YKBNK
|11,72
|2.591.458.866
|% -0,09
|
|ISCTR
|12,67
|2.523.827.145
|% 0,00
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7389
|18,7471
|% 0,14
|
|Euro
|19,9030
|19,9161
|% 0,76
|
|Sterlin
|22,5134
|22,6263
|% 0,77
|
|Frank
|20,1223
|20,2435
|% 1,04
|
|Riyal
|4,9706
|4,9955
|% 0,16
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|16,31
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.118
|11,73
|
|Cumhuriyet
|7.516
|7.629
|45,00
|
|Tam
|7.554
|7.612
|37,00
|
|Yarım
|3.658
|3.721
|18,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.860
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,59
|14,61
|0,18
|
|B. Petrol
|79,68
|79,68
|-2,42
|