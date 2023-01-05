***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 10:42
***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093555
BIST
11:215.296
En Yüksek
|Değişim
|: -4,11%
|| -227,01
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
11:2118,7664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0240
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7664
En Düşük
18,7265
11:2119,9728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0808
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0382
En Düşük
19,8711
11:211.112,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,89
|Açılış
|: 1.112,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,76
BIST En Aktif Hisseler11:19
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|DOGUB
|10,86
|31.338.599
|% 8,60
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|DYOBY
|31,36
|130.678.083
|% 7,40
|
|UZERB
|230,00
|286.580
|% 6,98
|
|ULUFA
|7,47
|15.171.577
|% -10,00
|
|ULUSE
|202,50
|22.328.311
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|30.032.575
|% -9,98
|
|TERA
|23,32
|153.075.735
|% -9,96
|
|EREGL
|42,24
|5.570.588.304
|% -1,58
|
|THYAO
|141,60
|4.510.546.855
|% -2,01
|
|ASELS
|62,60
|2.441.855.113
|% -3,91
|
|KRDMD
|18,88
|2.094.631.715
|% -4,60
|
|EKGYO
|9,05
|1.791.053.267
|% -3,93
|
|EKGYO
|9,05
|1.791.053.267
|% -3,93
|
|EREGL
|42,24
|5.570.588.304
|% -1,58
|
|KRDMD
|18,88
|2.094.631.715
|% -4,60
|
|YKBNK
|11,28
|1.014.087.594
|% -3,09
|
|ISCTR
|12,18
|847.196.236
|% -2,79
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7510
|18,7677
|% 0,13
|
|Euro
|19,9375
|19,9664
|% 0,37
|
|Sterlin
|22,4618
|22,5745
|% -0,32
|
|Frank
|20,1244
|20,2457
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9738
|4,9988
|% 0,09
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-6,91
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-4,54
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.537
|7.601
|-25,00
|
|Yarım
|3.650
|3.716
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.858
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|14,09
|14,11
|-0,23
|
|B. Petrol
|78,46
|78,46
|0,62
|
Seans Raporu
11:19
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