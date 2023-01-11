***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:33
***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100201
BIST
15:224.861
En Yüksek
|Değişim
|: -2,54%
|| -126,67
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
15:2218,7783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 18,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
15:2220,1608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0009
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
15:221.133,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 1.133,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler15:22
|SDTTR
|56,65
|6.479.344
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.540.744
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.321.905
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|PRDGS
|7,46
|296.877.200
|% 7,96
|
|GOZDE
|21,06
|353.840.563
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.249.784
|% -10,00
|
|HKTM
|67,10
|369.596.958
|% -9,99
|
|CEOEM
|18,31
|28.865.217
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|2.419.056
|% -9,97
|
|THYAO
|129,50
|6.451.160.686
|% -1,30
|
|EREGL
|37,68
|4.661.776.674
|% -0,48
|
|ASELS
|55,10
|4.037.087.690
|% -5,25
|
|KOZAL
|542,80
|3.489.548.900
|% -3,59
|
|KRDMD
|17,81
|3.401.339.343
|% -1,82
|
|EKGYO
|8,37
|2.495.068.816
|% -1,53
|
|YKBNK
|8,99
|2.378.282.750
|% -5,67
|
|KRDMD
|17,81
|3.401.339.343
|% -1,82
|
|KATMR
|2,10
|368.947.392
|% -9,48
|
|SKBNK
|2,63
|455.947.443
|% -3,66
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7733
|18,7783
|% 0,02
|
|Euro
|20,1555
|20,1608
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,6751
|22,7888
|% -0,31
|
|Frank
|20,1662
|20,2877
|% -0,49
|
|Riyal
|4,9843
|5,0093
|% -0,02
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-0,12
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.137
|2,75
|
|Cumhuriyet
|7.643
|7.759
|25,00
|
|Tam
|7.681
|7.736
|1,00
|
|Yarım
|3.731
|3.785
|1,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.892
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,39
|14,41
|0,14
|
|B. Petrol
|80,58
|80,58
|0,48
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Seans Raporu
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