***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2023 11:10
***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109805
BIST
12:264.877
En Yüksek
|Değişim
|: -2,41%
|| -120,51
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.766
12:2618,8278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
12:2620,3016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0099
|Açılış
|: 20,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,2639
12:261.133,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,48
|Açılış
|: 1.133,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler12:26
|OYAKC
|22,66
|206.102.786
|% 10,00
|
|NUHCM
|103,50
|32.126.205
|% 9,70
|
|ISSEN
|69,95
|28.929.345
|% 9,64
|
|NIBAS
|14,26
|21.323.805
|% 9,61
|
|UMPAS
|4,25
|143.756
|% 9,25
|
|VKING
|40,44
|3.291.867
|% -9,97
|
|GEDZA
|27,56
|1.480.726
|% -8,01
|
|BALAT
|18,70
|271.150
|% -7,97
|
|GUBRF
|189,70
|388.534.010
|% -7,96
|
|SNKRN
|30,60
|224.298
|% -7,94
|
|THYAO
|138,30
|1.454.795.820
|% -3,08
|
|EREGL
|39,32
|974.216.965
|% 0,15
|
|SISE
|42,06
|916.558.038
|% -2,28
|
|TUPRS
|580,20
|822.534.406
|% -3,14
|
|KOZAL
|519,10
|589.772.187
|% -3,42
|
|EKGYO
|7,02
|338.755.498
|% -3,44
|
|YKBNK
|8,93
|334.759.231
|% -1,00
|
|AKBNK
|16,12
|582.354.041
|% -2,36
|
|ALBRK
|3,18
|97.421.097
|% -2,75
|
|KRDMD
|16,64
|461.888.141
|% 1,77
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8235
|18,8278
|% 0,04
|
|Euro
|20,2950
|20,3016
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,6225
|22,7359
|% 0,05
|
|Frank
|20,3025
|20,4248
|% 0,32
|
|Riyal
|5,0022
|5,0273
|% 0,03
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|10,20
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|4,41
|
|Cumhuriyet
|7.730
|7.781
|1,00
|
|Tam
|7.734
|7.784
|-77,00
|
|Yarım
|3.778
|3.809
|-38,00
|
|Çeyrek
|1.889
|1.904
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,56
|13,58
|0,05
|
|B. Petrol
|79,95
|79,95
|0,01
|