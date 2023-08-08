***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.08.2023 17:34
***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182154
BIST
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17:447.408
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -61,62
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.359
En Yüksek
7.504
17:4427,0155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0531
|Açılış
|: 27,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
17:4429,6028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0815
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,5514
17:441.677,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,60
|Açılış
|: 1.677,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.670,46
BIST En Aktif Hisseler17:44
|EKIZ
|26,18
|2.167.285
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.559.290.808
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|324.952.384
|% 10,00
|
|ONCSM
|179,50
|101.885.353
|% 9,99
|
|TETMT
|740,00
|6.283.340
|% 9,99
|
|AKSUE
|34,02
|386.445.183
|% -10,00
|
|UZERB
|202,50
|5.251.433
|% -9,96
|
|BRKVY
|47,80
|75.897.531
|% -9,64
|
|EDIP
|12,75
|28.820.482
|% -8,99
|
|TKNSA
|26,60
|398.421.347
|% -8,59
|
|THYAO
|260,80
|12.483.701.503
|% -2,29
|
|ASTOR
|114,60
|7.444.444.483
|% 6,80
|
|KOZAL
|28,10
|5.928.694.131
|% 2,78
|
|YKBNK
|14,85
|4.763.873.449
|% 0,07
|
|ISCTR
|16,18
|4.594.660.930
|% 0,06
|
|YKBNK
|14,85
|4.763.873.449
|% 0,07
|
|SKBNK
|3,20
|923.139.329
|% 2,89
|
|EKGYO
|8,97
|2.571.265.552
|% -1,75
|
|ISCTR
|16,18
|4.594.660.930
|% 0,06
|
|ADESE
|1,98
|457.960.362
|% 4,76
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0100
|27,0155
|% 0,20
|
|Euro
|29,5864
|29,6028
|% -0,27
|
|Sterlin
|34,2625
|34,4343
|% -0,38
|
|Frank
|30,7307
|30,9159
|% -0,20
|
|Riyal
|7,1794
|7,2154
|% 0,12
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-9,28
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.678
|-2,60
|
|Cumhuriyet
|11.436
|11.609
|162,00
|
|Tam
|11.193
|11.297
|151,00
|
|Yarım
|5.601
|5.674
|75,00
|
|Çeyrek
|2.800
|2.837
|38,00
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,80
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|19,86
|19,88
|-0,20
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-0,65
|
Seans Raporu
17:44
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 04 kaybederek (% -0.78 ) 6, 605
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, QNBFL, EKIZ, MIATK, GLBMD, EMKEL, KTLEV, OYAYO, TETMT, IZFAS
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17:59
SMRTG, EUKYO, MTRKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
BRKVY, TSPOR, AKCNS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59YAPRK
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 131.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 831, 490 adet işlem