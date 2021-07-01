***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.07.2021 13:12
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021 yılı faaliyet dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
02.06.2021
Tescil Tarihi
30.06.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01.07.2021-10361
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında karara bağlanan bağımsız denetim kuruluşu seçimi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.06.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 01.07.2021 tarihli ve 10361 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945411
BIST
13:221.369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 12,91
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
13:228,6958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0032
|Açılış
|: 8,6900
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|Önceki Kapanış
|: 8,6750
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8,7245
En Düşük
8,6573
13:2210,3300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0031
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3605
En Düşük
10,2829
13:22496,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,10
|Açılış
|: 496,26
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|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler13:22
|PKENT
|2.844,40
|4.350.953
|% 10,00
|
|INVEO
|130,30
|6.786.806
|% 9,96
|
|GEDIK
|8,72
|19.652.948
|% 9,96
|
|SELVA
|4,89
|21.294.395
|% 9,89
|
|ECZYT
|39,60
|154.341.231
|% 7,61
|
|KUTPO
|51,85
|1.845.549
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|499.590
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|1.782.324
|% -9,91
|
|DIRIT
|3,83
|719.232
|% -9,88
|
|DENGE
|2,56
|1.041.592
|% -7,58
|
|GARAN
|8,36
|482.395.335
|% 0,72
|
|THYAO
|13,44
|383.075.021
|% 0,52
|
|SASA
|27,56
|253.784.129
|% 1,40
|
|ERBOS
|131,10
|208.632.750
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,17
|202.008.388
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,17
|202.008.388
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,89
|141.729.192
|% 1,07
|
|GARAN
|8,36
|482.395.335
|% 0,72
|
|PEKGY
|1,07
|38.567.481
|% 7,00
|
|SKBNK
|1,06
|35.088.569
|% 0,00
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6922
|8,6958
|% -0,04
|
|Euro
|10,3248
|10,3300
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,9548
|12,0148
|% -0,36
|
|Frank
|9,3616
|9,4180
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3128
|2,3244
|% 0,02
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|5,88
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.283
|3.333
|28,00
|
|Tam
|3.267
|3.352
|30,38
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|14,69
|
|Çeyrek
|792
|811
|7,35
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,25
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,02
|
|B. Petrol
|75,46
|75,46
|0,85
|