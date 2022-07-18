***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.07.2022 17:04
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
05.07.2022
Tescil Tarihi
18.07.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
18.07.2022-10619
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında karara bağlanan bağımsız denetim kuruluşu seçimi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 18.07.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 18.07.2022 tarihli ve 10619 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045876
17:492.447
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 64,88
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.448
En Düşük
2.402
17:4917,4944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0945
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
17:4917,8011
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2497
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
17:49962,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,17
|Açılış
|: 962,04
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler17:47
|RTALB
|9,24
|160.859.652
|% 10,00
|
|MAKIM
|14,71
|197.618.948
|% 9,94
|
|KLRHO
|11,41
|63.445.969
|% 9,92
|
|IMASM
|57,60
|14.946.012
|% 9,92
|
|ECILC
|13,78
|207.019.868
|% 9,89
|
|GESAN
|47,28
|298.582.502
|% -8,10
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|DOBUR
|43,36
|8.378.246
|% -6,95
|
|SILVR
|20,52
|69.785.485
|% -6,90
|
|SMRTG
|29,68
|160.132.336
|% -5,78
|
|THYAO
|49,60
|3.905.331.981
|% 3,46
|
|EREGL
|27,28
|1.496.329.404
|% 5,08
|
|SISE
|20,58
|1.392.555.562
|% 1,18
|
|ODAS
|3,48
|993.208.196
|% 6,75
|
|SASA
|40,98
|939.527.369
|% 3,33
|
|ODAS
|3,48
|993.208.196
|% 6,75
|
|EKGYO
|2,97
|650.400.502
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,37
|657.920.634
|% 4,55
|
|AKBNK
|8,26
|685.785.624
|% 4,42
|
|THYAO
|49,60
|3.905.331.981
|% 3,46
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4316
|17,4580
|% 0,33
|
|Euro
|17,7833
|17,8030
|% 1,43
|
|Sterlin
|20,9132
|21,0181
|% 1,61
|
|Frank
|17,8528
|17,9604
|% 0,53
|
|Riyal
|4,6330
|4,6562
|% 0,29
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|6,14
|
|Altın Gr.
|964
|964
|7,94
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.529
|6.635
|-69,00
|
|Yarım
|3.172
|3.239
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.619
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,95
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,62
|0,15
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,43
|
Seans Raporu
17:47
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 97 artarak (% 2.96 ) 2, 153
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, RTALB, KLRHO, MAKIM, GLRYH
-
17:59
BIZIM, ECILC, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BJKAS, FRIGO, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 168 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 75 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem