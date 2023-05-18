***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.05.2023 18:42
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 18 Mayıs 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile mevzuattaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesi hususunun Şirketimizin yapacağı 2022 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152496
BIST
18:054.502
En Yüksek
|Değişim
|: -3,43%
|| -159,95
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.489
18:0519,7953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0384
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,8012
En Düşük
19,6437
18:0521,3253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1191
|Açılış
|: 22,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
18:051.244,87
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -13,88
|Açılış
|: 1.244,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.242,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAMAT
|32,14
|195.701.861
|% 9,99
|
|DOBUR
|35,32
|14.510.255
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|ALFAS
|318,80
|796.528.395
|% -9,99
|
|AVHOL
|30,58
|466.995.186
|% -9,95
|
|AKYHO
|1,87
|27.621.307
|% -9,66
|
|DGGYO
|25,90
|80.265.652
|% -9,63
|
|GOKNR
|11,45
|211.948.501
|% -8,98
|
|THYAO
|132,60
|5.812.137.864
|% -3,28
|
|ISCTR
|10,78
|2.853.136.630
|% -3,58
|
|KCHOL
|78,00
|2.744.230.546
|% -3,82
|
|ASTOR
|48,80
|2.715.862.876
|% -5,97
|
|AKBNK
|14,98
|2.613.191.341
|% -3,85
|
|EKGYO
|6,07
|1.925.515.627
|% -5,30
|
|ISCTR
|10,78
|2.853.136.630
|% -3,58
|
|YKBNK
|9,10
|2.116.299.169
|% -2,78
|
|AKBNK
|14,98
|2.613.191.341
|% -3,85
|
|DOHOL
|8,43
|1.221.580.241
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7922
|19,7961
|% 0,20
|
|Euro
|21,3159
|21,3237
|% -0,56
|
|Sterlin
|24,5166
|24,6396
|% -0,30
|
|Frank
|21,7970
|21,9283
|% -0,45
|
|Riyal
|5,2625
|5,2889
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-25,23
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|-13,48
|
|Cumhuriyet
|9.100
|9.237
|44,00
|
|Tam
|9.052
|9.288
|35,88
|
|Yarım
|4.453
|4.604
|19,00
|
|Çeyrek
|2.220
|2.295
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,50
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,93
|14,94
|-0,15
|
|B. Petrol
|75,87
|75,87
|-1,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57GESAN
Yüzde -6.77 oranında düşüşle 53.00 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 492, 526 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -165, 89 kaybederek (% -3.22 ) 4, 980
-
17:56XU100
Endeks 4, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 05 altında . İşlem hacmi 50, 215.00 milyon TL de
-
17:56AVHOL
Yüzde -7.60 oranında düşüşle 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 057, 056 adet işlem
-
17:55KOZAL
Yüzde -6.74 oranında düşüşle 18.14 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 226, 428 adet işlem