***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 22 Nisan 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Bilgilendirme Politikası'nın sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde güncellenmesine ve 2019 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839925BIST