***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
22.04.2020 18:36
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
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Bilgilendirme Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22 Nisan 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Bilgilendirme Politikası'nın sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde güncellenmesine ve 2019 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839925
BIST
18:0598.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
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|: -0,19%
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 385,18
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|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
386,30
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|212,30
|6.254.062
|% 10,00
|
|LOGO
|78,65
|60.971.240
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|18.307.696
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|205.482
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|155.422
|% 10,00
|
|BALAT
|2,40
|1.272.474
|% -9,77
|
|EUYO
|1,61
|20.658.001
|% -8,00
|
|CEOEM
|3,28
|30.226.395
|% -6,29
|
|NIBAS
|6,75
|104.242
|% -6,25
|
|ATAGY
|3,80
|19.943.102
|% -6,17
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% -1,34
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 4,93
|
|ECILC
|4,66
|591.576.599
|% 0,22
|
|SOKM
|10,63
|493.831.626
|% 9,93
|
|ASELS
|26,78
|459.777.757
|% -0,67
|
|DOHOL
|1,80
|314.189.253
|% 4,65
|
|GSRAY
|2,61
|403.344.022
|% 2,76
|
|YKBNK
|2,00
|287.364.307
|% 0,50
|
|KARSN
|1,57
|219.298.781
|% 3,97
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% -1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5865
|8,6296
|% 0,44
|
|Frank
|7,1678
|7,2109
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8529
|1,8622
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.715
|27,32
|
|Altın Gr.
|385
|385
|7,19
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.532
|48,30
|
|Tam
|2.535
|2.598
|49,50
|
|Yarım
|1.235
|1.268
|24,20
|
|Çeyrek
|620
|634
|12,10
|
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,06
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,05
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|B. Petrol
|20,32
|20,32
|0,99
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