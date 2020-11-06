***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 1 Ocak-30 Eylül 2020 ara hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu "pdf" dosya olarak ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886895BIST