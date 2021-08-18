***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
18.08.2021 21:15
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
1 Ocak- 30 Haziran 2021 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959173
BIST
13:401.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -11,15
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
13:408,5154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0674
|Açılış
|: 8,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
13:409,9740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0591
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0134
En Düşük
9,8798
13:40489,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,41
|Açılış
|: 489,07
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler13:39
|PENTA
|89,85
|10.820.462
|% 16,24
|
|KTSKR
|52,95
|75.260.798
|% 13,53
|
|DOBUR
|22,82
|1.944.606
|% 11,97
|
|DMSAS
|7,62
|39.058.472
|% 10,92
|
|AGYO
|4,11
|5.680.127
|% 9,89
|
|BRYAT
|384,40
|60.150.550
|% -7,48
|
|VAKKO
|10,54
|21.002.607
|% -7,46
|
|ADESE
|1,25
|6.637.353
|% -7,41
|
|IDEAS
|37,38
|7.268.824
|% -6,78
|
|DARDL
|2,25
|7.470.631
|% -6,25
|
|KRDMD
|7,76
|408.723.280
|% -3,48
|
|SISE
|8,72
|400.294.626
|% 1,16
|
|GARAN
|9,30
|389.397.675
|% -0,85
|
|THYAO
|12,23
|339.485.330
|% -0,16
|
|EREGL
|18,59
|311.752.404
|% -2,41
|
|EKGYO
|1,86
|252.873.539
|% 1,09
|
|YKBNK
|2,56
|160.908.548
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,76
|408.723.280
|% -3,48
|
|ODAS
|1,41
|70.487.947
|% 4,44
|
|SISE
|8,72
|400.294.626
|% 1,16
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5019
|8,5040
|% 0,66
|
|Euro
|9,9643
|9,9761
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,6117
|11,6700
|% 0,21
|
|Frank
|9,2424
|9,2980
|% 0,71
|
|Riyal
|2,2602
|2,2715
|% 0,62
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|1,61
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,41
|
|Cumhuriyet
|3.253
|3.302
|20,00
|
|Tam
|3.233
|3.314
|15,71
|
|Yarım
|1.563
|1.603
|7,59
|
|Çeyrek
|784
|802
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,36
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,20
|66,20
|-2,03
|