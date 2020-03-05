***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 654.678 55.705.714 119.289.102 487.366.953 442.586.525 442.586.525Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler6.768.950 6.768.950 6.768.950Düzeltmelerden Sonraki Tutar148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 654.678 6.768.950 55.705.714 119.289.102 487.366.953 449.355.475 449.355.475Transferler247.724.321 239.642.632 -487.366.953Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)44.752 -5.431.769 39.111.839 33.724.822 33.724.822Dönem Sonu Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 699.430 1.337.181 303.430.035 358.931.734 39.111.839 483.080.297 483.080.297Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 699.430 1.337.181 303.430.035 358.931.734 39.111.839 483.080.297 483.080.297Transferler39.111.839 -39.111.839Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-51.247 2.303.490 4.055.475 6.307.718 6.307.718Dönem Sonu Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 648.183 3.640.671 303.430.035 398.043.573 4.055.475 489.388.015 489.388.015Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.829.708 -38.254.571Dönem Karı (Zararı)4.055.475 39.111.839Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.601.980 -47.113.495Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 3.160.224 1.659.034Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23.234.430 4.826.179Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 703.556 206.333Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 22.530.874 4.619.846Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-11.696.987 -18.349.776Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-29.318.379 -69.314.683Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 10.087.841 20.362.758Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 3.046.992 14.437.972Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-116.101 -734.979İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.186.304 -3.140.911Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.185.639 1.169.826Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.218.344 977.578Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 348.737 200.230Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 89.720 -176.484Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.154.111 -1.962.891Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 -339.578 -106.080Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.864.600 -517.962Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 38.394 30.585İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.938.305 -2.755.713Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 -5.125.757 -902.101Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.187.452 -1.853.612Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.732.809 -11.142.567Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -140.064 -516.542Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler15 -2.956.835 -636.419Vergi İadeleri (Ödemeleri)-24.972.683Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-986.360YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI11.920.208 39.458.059Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri116.101 1.293.453Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-33.411.188 -2.249.063Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -3.599Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler45.215.295 40.417.268İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler45.215.295 40.417.268FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.052.572 -1.104.102Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.025.288 -1.021.737Ödenen Faiz21 -27.284 -82.365YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.037.928 99.386NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.037.928 99.386DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 176.191 76.805DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.214.119 176.191Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.214.119 176.191Ticari Alacaklar7 5.294.840 102.573İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 2.213.763 91.617İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.081.077 10.956Diğer Alacaklar9 46.857.213 20.794.246İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar24 43.261.995 20.783.756İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.595.218 10.490Stoklar10 938.990 1.287.727Peşin Ödenmiş Giderler8 249.448 137.324Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7.551.472Diğer Dönen Varlıklar16 7.006 806.395ARA TOPLAM59.561.616 30.855.928TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR59.561.616 30.855.928DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 13.842.856 11.405.300Diğer Alacaklar9 198.679.420 225.280.880İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar24 198.447.905 225.130.996İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar231.515 149.884Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 191.995.000 202.082.841Maddi Duran Varlıklar12 7.052.984 4.130.374Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 86.323.493 49.749.708Peşin Ödenmiş Giderler8 201.844Diğer Duran Varlıklar16 7.350.528 1.425.382TOPLAM DURAN VARLIKLAR505.244.281 494.276.329TOPLAM VARLIKLAR564.805.897 525.132.257KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 588 955.790Ticari Borçlar7 11.081.736 1.035.775İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 343.862 187.525İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10.737.874 848.250Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 343.096 682.674Diğer Borçlar9 566.383 1.385.122İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 5.634 2.803İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar560.749 1.382.319Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 114.002 75.606Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 2.869.969Kısa Vadeli Karşılıklar15 35.869.200 16.062.251Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar731.496 498.586Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar35.137.704 15.563.665Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 2.044.763 740.618ARA TOPLAM52.889.737 20.937.836TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER52.889.737 20.937.836UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 2.620.970İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.620.970Uzun Vadeli Karşılıklar15 6.977.430 3.262.505Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.657.145 3.262.505Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar3.320.285Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 12.929.745 17.734.926Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler16 116.693TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.528.145 21.114.124TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER75.417.882 42.051.960ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar489.388.015 483.080.297Ödenmiş Sermaye17 148.867.243 148.867.243Sermaye Düzeltme Farkları16.377.423 16.377.423Geri Alınmış Paylar (-)-1.573.261 -1.573.261Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.307.642 6.307.642Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-486.737.853 -486.737.853Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)100.617.738 98.365.495Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)100.617.738 98.365.495Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)96.328.884 96.328.884Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)648.183 699.430Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.640.671 1.337.181Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler303.430.035 303.430.035Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları398.043.573 358.931.734Net Dönem Karı veya Zararı4.055.475 39.111.839TOPLAM ÖZKAYNAKLAR489.388.015 483.080.297TOPLAM KAYNAKLAR564.805.897 525.132.257Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 10.447.779 439.589Satışların Maliyeti18 -2.541.903 -200.230TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.905.876 239.359BRÜT KAR (ZARAR)7.905.876 239.359Genel Yönetim Giderleri19 -10.832.673 -11.314.557Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 1.164.711 1.700.232Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -22.847.499 -5.887.276ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-24.609.585 -15.262.242Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 906.417 1.823.965Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -10.087.841 -20.392.179FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-33.791.009 -33.830.456Finansman Gelirleri21 41.192.641 88.451.297Finansman Giderleri21 -299.165 -1.071.030SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.102.467 53.549.811Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.046.992 -14.437.972Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -7.973.426 -16.642.060Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 4.926.434 2.204.088SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.055.475 39.111.839DÖNEM KARI (ZARARI)4.055.475 39.111.839Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.055.475 39.111.839Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00027000 0,00263000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.252.243 -5.387.017Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-51.247 44.752Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları2.303.490 -5.431.769Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.252.243 -5.387.017TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.307.718 33.724.822Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.307.718 33.724.822http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824776BIST