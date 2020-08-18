***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 699.430 1.337.181 303.430.035 358.931.734 39.111.839 483.080.297 483.080.297Transferler39.111.839 -39.111.839 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.169.596 8.169.596 8.169.596Dönem Sonu Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 699.430 1.337.181 303.430.035 398.043.573 8.169.596 491.249.893 491.249.893Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 648.183 3.640.671 303.430.035 398.043.573 4.055.475 489.388.015 489.388.015Transferler4.055.475 -4.055.475Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.463.023 29.789.966 21.326.943 21.326.943Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi164.457.696 164.457.696 164.457.696Dönem Sonu Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -322.280.157 96.328.884 648.183 -4.822.352 303.430.035 402.099.048 29.789.966 675.172.654 675.172.654Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.383.220 -3.497.714Dönem Karı (Zararı)29.789.966 8.169.596Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-13.574.030 -10.440.307Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11 10.825.677 740.938Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.233.760 15.514.268Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 464.183 486.784Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 2.769.577 15.027.484Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.073.402 -6.525.570Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-31.306.157 -22.261.168Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 8.733.977 2.207.327Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler12.115 -116.102İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler879.112 -385.228Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.051.496 -54.318Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.462.658 -758.459Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.689.740 -19.984Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-336.184 98.275Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.098.219 271.413Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)858.651 -255.341Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler426.465 1.711.053Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-53.791 -30.392İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.257.776 -1.347.475Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.003.134 -1.086.172Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)11.260.910 -261.303Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.095.048 -2.655.939Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -178.341 -111.106Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler12 -1.556.879 -730.669Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.976.004Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-604YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.210.498 5.640.399Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10, 11 116.102Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.533.332 -1.925.370Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.801.244Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler1.521.590 7.449.667İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler1.521.590 7.449.667FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28 -629.122Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-606.848Ödenen Faiz-28 -22.274YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-827.306 1.513.563Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi729.163NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-98.143 1.513.563DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.214.119 176.191DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.115.976 1.689.754Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.115.976 6.214.119Ticari Alacaklar6 4.365.223 5.294.840İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 2.259.803 2.213.763İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.105.420 3.081.077Diğer Alacaklar7 275.843.443 46.857.213İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar23 274.815.349 43.261.995İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.028.094 3.595.218Stoklar8 6.628.730 938.990Peşin Ödenmiş Giderler585.632 249.448Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar87.440Diğer Dönen Varlıklar13 7.340 7.006ARA TOPLAM293.633.784 59.561.616TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR293.633.784 59.561.616DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 5.499.457 13.842.856Diğer Alacaklar7 187.315.968 198.679.420İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar23 187.067.427 198.447.905İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar248.541 231.515Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 189.181.641 191.995.000Maddi Duran Varlıklar10 13.703.272 7.052.984Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 90.667.947 86.323.493Ertelenmiş Vergi Varlığı21 156.885Diğer Duran Varlıklar13 10.353.328 7.350.528TOPLAM DURAN VARLIKLAR496.878.498 505.244.281TOPLAM VARLIKLAR790.512.282 564.805.897KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar588Ticari Borçlar6 14.296.318 11.081.736İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 1.343.748 343.862İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar12.952.570 10.737.874Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.201.747 343.096Diğer Borçlar7 564.702 566.383İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 5.381 5.634İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar559.321 560.749Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 4.486.533 114.002Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 20.738.579 2.869.969Kısa Vadeli Karşılıklar12 37.327.482 35.869.200Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar926.047 731.496Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar36.401.435 35.137.704Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 14.036.837 2.044.763ARA TOPLAM92.652.198 52.889.737TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER92.652.198 52.889.737UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar2.855.358 2.620.970İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.855.358 2.620.970Uzun Vadeli Karşılıklar12 7.083.261 6.977.430Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.697.403 3.657.145Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar3.385.858 3.320.285Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 12.748.811 12.929.745TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.687.430 22.528.145TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER115.339.628 75.417.882ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar675.172.654 489.388.015Ödenmiş Sermaye15 148.867.243 148.867.243Sermaye Düzeltme Farkları16.377.423 16.377.423Geri Alınmış Paylar (-)-1.573.261 -1.573.261Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.307.642 6.307.642Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi23 -322.280.157 -486.737.853Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)92.154.715 100.617.738Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)92.154.715 100.617.738Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)96.328.884 96.328.884Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)648.183 648.183Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5 -4.822.352 3.640.671Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler303.430.035 303.430.035Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları402.099.048 398.043.573Net Dönem Karı veya Zararı29.789.966 4.055.475TOPLAM ÖZKAYNAKLAR675.172.654 489.388.015TOPLAM KAYNAKLAR790.512.282 564.805.897Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 20.652.364 733.036 10.012.288 669.292Satışların Maliyeti16 -10.976.050 -41.310 -5.734.189 -32.816TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.676.314 691.726 4.278.099 636.476BRÜT KAR (ZARAR)9.676.314 691.726 4.278.099 636.476Genel Yönetim Giderleri17 -4.989.236 -6.178.200 -2.580.197 -3.125.343Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 754.492 927.929 704.891 912.111Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -3.386.293 -14.299.719 -3.012.362 -2.791.258ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.055.277 -18.858.264 -609.569 -4.368.014Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 307.211 544.454 171.855 208.532Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -12.115 -12.115FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.350.373 -18.313.810 -449.829 -4.159.482Finansman Gelirleri20 36.821.229 28.885.668 15.665.473 8.870.537Finansman Giderleri20 -647.659 -194.935 -578.929 -68.859SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)38.523.943 10.376.923 14.636.715 4.642.196Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.733.977 -2.207.327 -3.489.710 -1.016.875Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -9.191.419 -5.103.457 -4.015.843 -1.419.513Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 457.442 2.896.130 526.133 402.638SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)29.789.966 8.169.596 11.147.005 3.625.321DÖNEM KARI (ZARARI)29.789.966 8.169.596 11.147.005 3.625.321Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları29.789.966 8.169.596 11.147.005 3.625.321Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00200000 0,00050000 0,00070000 0,00030000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-8.463.023 0 -8.463.023 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-8.463.023 0 -8.463.023 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.463.023 0 -8.463.023 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.326.943 8.169.596 2.683.982 3.625.321Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları21.326.943 8.169.596 2.683.982 3.625.321http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869814BIST