***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 699.430 1.337.181 303.430.035 358.931.734 39.111.839 483.080.297 483.080.297Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler39.111.839 -39.111.839 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-51.247 2.303.490 4.055.475 6.307.718 6.307.718Dönem Sonu Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 648.183 3.640.671 303.430.035 398.043.573 4.055.475 489.388.015 489.388.015Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 648.183 3.640.671 303.430.035 398.043.573 4.055.475 489.388.015 489.388.015Transferler4.055.475 -4.055.475 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.919.862 -12.840.868 59.475.456 50.554.450 50.554.450Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi164.457.696 164.457.696 164.457.696Dönem Sonu Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -322.280.157 100.248.746 648.183 -9.200.197 303.430.035 402.099.048 59.475.456 704.400.161 704.400.161Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-29.929.026 -4.829.708Dönem Karı (Zararı)59.475.456 4.055.475Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-33.326.456 -1.601.980Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 23.194.987 3.160.224Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.187.251Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.269.408 23.234.430Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 899.627 703.556Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 9.369.781 22.530.874Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-12.174.242 -11.696.987Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-58.491.618 -29.318.379Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -15.366.490 10.087.841Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 18.837.852 3.046.992Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-400.685Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-382.919 -116.101İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.735.578 -4.186.304Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.507.433 -5.185.639Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler394.888 -1.218.344Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -1.518.846 348.737Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -83.191 89.720Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.816.041 4.154.111Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 128.867 -339.578Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-133.616 1.864.600Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 2.724.688 38.394İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-924.894 -3.938.305Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 -3.815.166 -5.125.757Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.890.272 1.187.452Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları18.413.422 -1.732.809Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -768.747 -140.064Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler15 -6.573.111 -2.956.835Vergi İadeleri (Ödemeleri)-40.999.780Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-810YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI71.674.873 11.920.208Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri734.024 116.101Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-43.038.904 -33.411.188Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 2.801.244Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler110.505.675 45.215.295İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler110.505.675 45.215.295Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)672.834FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-272.283 -1.052.572Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.025.288Ödenen Faiz21 -134 -27.284Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-272.149YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.473.564 6.037.928Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi535.536NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)42.009.100 6.037.928DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.214.119 176.191DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 48.223.219 6.214.119Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 48.223.219 6.214.119Ticari Alacaklar7 7.105.042 5.294.840İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 3.232.714 2.213.763İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.872.328 3.081.077Diğer Alacaklar9 59.105.036 46.857.213İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar24 55.885.452 43.261.995İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.219.584 3.595.218Stoklar10 2.457.836 938.990Peşin Ödenmiş Giderler8 332.639 249.448Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar5.376.750Diğer Dönen Varlıklar16 85.696 7.006ARA TOPLAM122.686.218 59.561.616TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR122.686.218 59.561.616DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 452.207 13.842.856Diğer Alacaklar9 326.947.388 198.679.420İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar24 326.735.127 198.447.905İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar212.261 231.515Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 204.548.131 191.995.000Maddi Duran Varlıklar12 100.040.450 74.259.399Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 18.208.844 19.117.078Ertelenmiş Vergi Varlığı34.196Diğer Duran Varlıklar16 11.087.004 7.350.528TOPLAM DURAN VARLIKLAR661.318.220 505.244.281TOPLAM VARLIKLAR784.004.438 564.805.897KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 588Ticari Borçlar7 5.021.317 11.081.736İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 474.981 343.862İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.546.336 10.737.874Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 471.963 343.096Diğer Borçlar9 528.680 566.383İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 6.038 5.634İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar522.642 560.749Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 2.830.387 114.002Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 2.869.969Kısa Vadeli Karşılıklar15 35.432.893 35.869.200Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar957.595 731.496Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar34.475.298 35.137.704Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 5.904.725 2.044.763ARA TOPLAM50.189.965 52.889.737TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER50.189.965 52.889.737UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 3.020.942 2.620.970İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.020.942 2.620.970Uzun Vadeli Karşılıklar15 7.955.209 6.977.430Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.561.926 3.657.145Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar4.393.283 3.320.285Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 16.132.111 12.929.745Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler16 2.306.050TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.414.312 22.528.145TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER79.604.277 75.417.882ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar704.400.161 489.388.015Ödenmiş Sermaye17 148.867.243 148.867.243Sermaye Düzeltme Farkları16.377.423 16.377.423Geri Alınmış Paylar (-)-1.573.261 -1.573.261Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.307.642 6.307.642Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-322.280.157 -486.737.853Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)91.696.732 100.617.738Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)91.696.732 100.617.738Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)100.248.746 96.328.884Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)648.183 648.183Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.200.197 3.640.671Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler303.430.035 303.430.035Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları402.099.048 398.043.573Net Dönem Karı veya Zararı59.475.456 4.055.475TOPLAM ÖZKAYNAKLAR704.400.161 489.388.015TOPLAM KAYNAKLAR784.004.438 564.805.897Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 46.612.527 10.447.779Satışların Maliyeti18 -34.318.927 -2.541.903TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.293.600 7.905.876BRÜT KAR (ZARAR)12.293.600 7.905.876Genel Yönetim Giderleri19 -9.578.957 -10.832.673Pazarlama Giderleri-713.607Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 1.173.433 1.164.711Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -10.459.757 -22.847.499ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-7.285.288 -24.609.585Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 16.434.358 906.417Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -1.199.366 -10.087.841FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.949.704 -33.791.009Finansman Gelirleri21 72.568.403 41.192.641Finansman Giderleri21 -2.204.799 -299.165SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)78.313.308 7.102.467Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-18.837.852 -3.046.992Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -16.099.866 -7.973.426Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -2.737.986 4.926.434SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)59.475.456 4.055.475DÖNEM KARI (ZARARI)59.475.456 4.055.475Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları59.475.456 4.055.475Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç) 23 0,00400000 0,00027000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-8.921.006 2.252.243Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.919.862Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-51.247Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-12.840.868 2.303.490Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.921.006 2.252.243TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)50.554.450 6.307.718Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları50.554.450 6.307.718http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917124BIST