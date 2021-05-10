***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-297.153 -3.066.832Dönem Karı (Zararı)47.524.722 18.642.961Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-40.132.717 -9.607.211Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11 5.066.225 5.781.760Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.559.727 390.821Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 332.898 341.671Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 1.226.829 49.150Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.126.611 -3.013.425Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-52.859.470 -18.010.634Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 11.740.920 5.244.267Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler2.920Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-16.428Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.500.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.541.910 -8.867.772Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.143.157 -3.584.696Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler24.153 2.607.498Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler116.758 -3.593.316Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-455.166 -373.761Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.511.490 -3.371.240Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)81.089 96.274Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler66.698 907.214Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-22.464 -39.398İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.721.311 -1.516.347Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)135.381 -364.457Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-3.856.692 -1.151.890Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları850.095 167.978Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -93.807 -51.591Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler12 -1.053.441 -313.287Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -2.869.969Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 37YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-47.667.149 3.867.370Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri500.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-528.949 -4.331.853Verilen Nakit Avans ve Borçlar-47.749.426İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-47.749.426Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 8.199.223İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler8.199.223Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)111.226FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-94.798 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-94.798YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-48.059.100 800.538Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi545.323NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-47.513.777 800.538DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 48.223.219 6.214.119DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 709.442 7.014.657Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 648.183 3.640.671 303.430.035 398.043.573 4.055.475 489.388.015 489.388.015Transferler4.055.475 -4.055.475Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18.642.961 18.642.961 18.642.961Dönem Sonu Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 648.183 3.640.671 303.430.035 402.099.048 18.642.961 508.030.976 508.030.976Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -322.280.157 100.248.746 648.183 -9.200.197 303.430.035 402.099.048 59.475.456 704.400.161 704.400.161Transferler-562.148 1.390.503 58.647.101 -59.475.456Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-429.596 47.524.722 47.095.126 47.095.126Dönem Sonu Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -322.280.157 99.686.598 648.183 -9.629.793 304.820.538 460.746.149 47.524.722 751.495.287 751.495.287Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 709.442 48.223.219Ticari Alacaklar6 11.265.130 7.105.042İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 6.122.603 3.232.714İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.142.527 3.872.328Diğer Alacaklar7 69.820.989 59.105.036İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar21 66.406.545 55.885.452İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.414.444 3.219.584Stoklar8 2.341.078 2.457.836Peşin Ödenmiş Giderler787.805 332.639Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 5.376.750Diğer Dönen Varlıklar13 150.944 85.696ARA TOPLAM85.075.388 122.686.218TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR85.075.388 122.686.218DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 0 452.207Diğer Alacaklar7 420.813.315 326.947.388İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar21 420.601.054 326.735.127İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar212.261 212.261Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 204.548.131 204.548.131Maddi Duran Varlıklar10 99.292.995 100.040.450Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 17.981.786 18.208.844Ertelenmiş Vergi Varlığı19 0 34.196Diğer Duran Varlıklar13 10.886.375 11.087.004TOPLAM DURAN VARLIKLAR753.522.602 661.318.220TOPLAM VARLIKLAR838.597.990 784.004.438KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 10.562.623 5.021.317İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 426.971 474.981İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10.135.652 4.546.336Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar553.052 471.963Diğer Borçlar7 544.775 528.680İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 85.829 6.038İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar458.946 522.642Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.767.122 2.830.387Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 4.708.632Kısa Vadeli Karşılıklar12 35.778.318 35.432.893Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.129.632 957.595Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar34.648.686 34.475.298Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 2.048.032 5.904.725ARA TOPLAM56.962.554 50.189.965TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER56.962.554 50.189.965UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 3.319.758 3.020.942İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.319.758 3.020.942Uzun Vadeli Karşılıklar12 8.064.485 7.955.209Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.628.980 3.561.926Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar4.435.505 4.393.283Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 16.449.856 16.132.111Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 2.306.050 2.306.050TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.140.149 29.414.312TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER87.102.703 79.604.277ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar751.495.287 704.400.161Ödenmiş Sermaye14 148.867.243 148.867.243Sermaye Düzeltme Farkları16.377.423 16.377.423Geri Alınmış Paylar (-)-1.573.261 -1.573.261Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.307.642 6.307.642Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-322.280.157 -322.280.157Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)90.704.988 91.696.732Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)90.704.988 91.696.732Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)99.686.598 100.248.746Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)648.183 648.183Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.629.793 -9.200.197Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler304.820.538 303.430.035Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları460.746.149 402.099.048Net Dönem Karı veya Zararı47.524.722 59.475.456TOPLAM ÖZKAYNAKLAR751.495.287 704.400.161TOPLAM KAYNAKLAR838.597.990 784.004.438Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 13.285.031 10.640.076Satışların Maliyeti15 -8.675.931 -5.241.861TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.609.100 5.398.215BRÜT KAR (ZARAR)4.609.100 5.398.215Genel Yönetim Giderleri16 -2.570.609 -2.409.039Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 1.527.239 49.601Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -1.534.624 -373.931ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.031.106 2.664.846Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 111.226 135.356Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17 -2.920FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.139.412 2.800.202Finansman Gelirleri18 57.222.946 21.155.756Finansman Giderleri18 -96.716 -68.730SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)59.265.642 23.887.228Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.740.920 -5.244.267Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -11.366.369 -5.175.576Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -374.551 -68.691SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)47.524.722 18.642.961DÖNEM KARI (ZARARI)47.524.722 18.642.961Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları47.524.722 18.642.961Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 20 0,00319000 0,00125000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-429.596 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-429.596Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-429.596 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)47.095.126 18.642.961Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları47.095.126 18.642.961http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935952BIST