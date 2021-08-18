***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2021 21:15
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 648.183 3.640.671 303.430.035 398.043.573 4.055.475 489.388.015 489.388.015
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.055.475 -4.055.475 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.463.023 29.789.966 21.326.943 21.326.943
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23 164.457.696 164.457.696 164.457.696
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Dönem Sonu Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -322.280.157 96.328.884 648.183 -4.822.352 303.430.035 402.099.048 29.789.966 675.172.654 675.172.654
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -322.280.157 100.248.746 648.183 -9.200.197 303.430.035 402.099.048 59.475.456 704.400.161 704.400.161
Transferler
-118.457 1.390.503 58.203.410 -59.475.456
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-502.920 -429.596 502.920 65.948.450 65.518.854 65.518.854
Dönem Sonu Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -322.280.157 99.627.369 648.183 -9.629.793 304.820.538 460.805.378 65.948.450 769.919.015 769.919.015
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.523 7.383.220
Dönem Karı (Zararı)
65.948.450 29.789.966
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-45.840.888 -13.972.701
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 12.684.061 10.825.677
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.584.524 3.233.760
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 581.013 464.183
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 4.003.511 2.769.577
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.329.797 -5.073.402
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-73.263.325 -31.306.157
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 20.440.129 8.733.977
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.920 12.115
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-459.400
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.500.000 -398.671
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.081.355 879.112
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.096.604 1.051.496
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.419 2.462.658
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.888.190 -5.689.740
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-658.038 -336.184
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-520.711 -6.098.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
46.625 858.651
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
244.886 426.465
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-76.047 -53.791
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.052.857 8.257.776
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.948.059 -3.003.134
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.104.798 11.260.910
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.026.207 16.696.377
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -236.830 -178.341
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -5.062.156 -1.556.879
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.708.698 -7.577.333
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-604
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-45.704.886 -8.210.498
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
500.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.417.219 -12.533.332
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.801.244
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-32.388.363 1.521.590
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-32.388.363 1.521.590
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
600.696
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-145.986 -28
Ödenen Faiz
-81 -28
Alınan Faiz
40.968
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-186.873
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.832.349 -827.306
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
763.357 729.163
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.068.992 -98.143
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 48.223.219 6.214.119
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.154.227 6.115.976
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.154.227 48.223.219
Finansal Yatırımlar
5 49.997 0
Ticari Alacaklar
6 9.287.755 7.105.042
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 3.769.186 3.232.714
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.518.569 3.872.328
Diğer Alacaklar
7 59.756.074 59.105.036
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 56.453.820 55.885.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.302.254 3.219.584
Stoklar
8