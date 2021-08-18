***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 648.183 3.640.671 303.430.035 398.043.573 4.055.475 489.388.015 489.388.015Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler4.055.475 -4.055.475 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.463.023 29.789.966 21.326.943 21.326.943Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi23 164.457.696 164.457.696 164.457.696Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDönem Sonu Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -322.280.157 96.328.884 648.183 -4.822.352 303.430.035 402.099.048 29.789.966 675.172.654 675.172.654Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -322.280.157 100.248.746 648.183 -9.200.197 303.430.035 402.099.048 59.475.456 704.400.161 704.400.161Transferler-118.457 1.390.503 58.203.410 -59.475.456Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-502.920 -429.596 502.920 65.948.450 65.518.854 65.518.854Dönem Sonu Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -322.280.157 99.627.369 648.183 -9.629.793 304.820.538 460.805.378 65.948.450 769.919.015 769.919.015Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.523 7.383.220Dönem Karı (Zararı)65.948.450 29.789.966Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-45.840.888 -13.972.701Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11 12.684.061 10.825.677Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.584.524 3.233.760Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 581.013 464.183Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 4.003.511 2.769.577Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-8.329.797 -5.073.402Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-73.263.325 -31.306.157Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 20.440.129 8.733.977Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler2.920 12.115Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-459.400Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.500.000 -398.671İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.081.355 879.112Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.096.604 1.051.496Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-80.419 2.462.658Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.888.190 -5.689.740Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-658.038 -336.184Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-520.711 -6.098.219Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)46.625 858.651Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler244.886 426.465Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-76.047 -53.791İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.052.857 8.257.776Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.948.059 -3.003.134Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.104.798 11.260.910Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.026.207 16.696.377Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -236.830 -178.341Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler12 -5.062.156 -1.556.879Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.708.698 -7.577.333Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-604YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-45.704.886 -8.210.498Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri500.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.417.219 -12.533.332Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.801.244Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-32.388.363 1.521.590İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-32.388.363 1.521.590Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)600.696FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-145.986 -28Ödenen Faiz-81 -28Alınan Faiz40.968Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-186.873YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-45.832.349 -827.306Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi763.357 729.163NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-45.068.992 -98.143DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 48.223.219 6.214.119DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.154.227 6.115.976Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.154.227 48.223.219Finansal Yatırımlar5 49.997 0Ticari Alacaklar6 9.287.755 7.105.042İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 3.769.186 3.232.714İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.518.569 3.872.328Diğer Alacaklar7 59.756.074 59.105.036İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar23 56.453.820 55.885.452İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.302.254 3.219.584Stoklar