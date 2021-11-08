***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 648.183 3.640.671 303.430.035 398.043.573 4.055.475 489.388.015 489.388.015Transferler4.055.475 -4.055.475 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.047.311 71.420.460 61.373.149 61.373.149Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi23 164.457.696 164.457.696 164.457.696Dönem Sonu Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -322.280.157 96.328.884 648.183 -6.406.640 303.430.035 402.099.048 71.420.460 715.218.860 715.218.860Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -322.280.157 100.248.746 648.183 -9.200.197 303.430.035 402.099.048 59.475.456 704.400.161 704.400.161Transferler-147.063 1.413.854 58.208.665 -59.475.456 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-502.920 -429.596 502.920 77.351.108 76.921.512 76.921.512Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-23.351 -23.351 -23.351Dönem Sonu Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.596.612 6.307.642 -322.280.157 99.598.763 648.183 -9.629.793 304.843.889 460.810.633 77.351.108 781.298.322 781.298.322Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.791.952 -14.625.276Dönem Karı (Zararı)77.351.108 71.420.460Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-43.134.816 -50.024.895Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11 19.034.491 17.485.270Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.862.500 7.030.157Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 835.250 697.893Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 7.027.250 6.332.264Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-11.107.701 -8.721.296Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-80.506.624 -86.480.588Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 24.787.273 21.044.481Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler2.920 -382.919Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-1.707.675Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.500.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.678.504 -1.980.006Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.640.487 1.109.431Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler78.239 1.854.220Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.093.832 -6.760.726Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-192.155 -62.083Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.534.295 -5.718.787Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)81.675 537.430Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.848.502 183.200Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-116.389 -70.795İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.178.352 6.948.104Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.292.689 -4.237.885Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.885.663 11.185.989Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları23.537.788 19.415.559Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -420.910 -308.020Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler12 -6.441.062 -4.930.206Vergi İadeleri (Ödemeleri)-14.883.864 -28.802.023Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-586YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-49.591.499 61.131.686Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-26.838Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10, 11 500.000 678.104Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-35.139.677 -27.475.902Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.801.244Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-16.877.312 85.128.240İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-16.877.312 85.128.240Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.952.328FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-258.244 -27İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-23.351İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.351Ödenen Faiz-1.496 -27Alınan Faiz40.968Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-274.365YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-48.057.791 46.506.383Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi674.813 2.239.913NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-47.382.978 48.746.296DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 48.223.219 6.214.119DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 840.241 54.960.415Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 840.241 48.223.219Finansal Yatırımlar5 28.028 0Ticari Alacaklar6 11.891.165 7.105.042İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 4.597.170 3.232.714İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.293.995 3.872.328Diğer Alacaklar7 47.222.780 59.105.036İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar23 44.080.331 55.885.452İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.142.449 3.219.584Stoklar8 5.551.668 2.457.836Peşin Ödenmiş Giderler524.794 332.639Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 5.376.750Diğer Dönen Varlıklar13 229.203 85.696ARA TOPLAM66.287.879 122.686.218TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR66.287.879 122.686.218DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 0 452.207Diğer Alacaklar7 446.944.439 326.947.388İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar23 446.733.282 326.735.127İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar211.157 212.261Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 204.779.131 204.548.131Maddi Duran Varlıklar10 123.399.028 100.040.450Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 17.527.668 18.208.844Ertelenmiş Vergi Varlığı21 0 34.196Diğer Duran Varlıklar13 15.455.266 11.087.004TOPLAM DURAN VARLIKLAR808.105.532 661.318.220TOPLAM VARLIKLAR874.393.411 784.004.438KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 13.843.963 5.021.317İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 357.169 474.981İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar13.486.794 4.546.336Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar553.638 471.963Diğer Borçlar7 1.629.490 528.680İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 1.420.842 6.038İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar208.648 522.642Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 2.713.998 2.830.387Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 4.554.055 0Kısa Vadeli Karşılıklar12 36.365.387 35.432.893Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.279.826 957.595Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar35.085.561 34.475.298Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 4.787.744 5.904.725ARA TOPLAM64.448.275 50.189.965TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER64.448.275 50.189.965UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 4.165.809 3.020.942İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.165.809 3.020.942Uzun Vadeli Karşılıklar12 8.176.648 7.955.209Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.654.035 3.561.926Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar4.522.613 4.393.283Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 14.766.989 16.132.111Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 1.537.368 2.306.050TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.646.814 29.414.312TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER93.095.089 79.604.277ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar781.298.322 704.400.161Ödenmiş Sermaye15 148.867.243 148.867.243Sermaye Düzeltme Farkları16.377.423 16.377.423Geri Alınmış Paylar (-)-1.596.612 -1.573.261Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.307.642 6.307.642Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi23 -322.280.157 -322.280.157Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)90.617.153 91.696.732Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)90.617.153 91.696.732Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)99.598.763 100.248.746Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)648.183 648.183Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5 -9.629.793 -9.200.197Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler304.843.889 303.430.035Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları460.810.633 402.099.048Net Dönem Karı veya Zararı77.351.108 59.475.456TOPLAM ÖZKAYNAKLAR781.298.322 704.400.161TOPLAM KAYNAKLAR874.393.411 784.004.438Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 53.172.987 30.087.919 21.312.763 9.435.555Satışların Maliyeti16 -28.327.753 -19.864.727 -10.666.699 -8.888.677TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24.845.234 10.223.192 10.646.064 546.878BRÜT KAR (ZARAR)24.845.234 10.223.192 10.646.064 546.878Genel Yönetim Giderleri17 -9.494.070 -6.864.092 -2.299.939 -2.349.929Pazarlama Giderleri-291.510 -713.607 -291.510 -506.232Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 1.865.476 847.362 172.356 92.870Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -8.371.186 -7.032.454 -3.696.790 -3.378.463ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.553.944 -3.539.599 4.530.181 -5.594.876Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 1.982.278 862.042 1.336.006 554.831Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -2.969 -12.115 -49FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.533.253 -2.689.672 5.866.138 -5.040.045Finansman Gelirleri20 92.120.663 95.370.356 10.115.269 59.057.458Finansman Giderleri20 -515.535 -215.743 -231.605 -76.415SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)102.138.381 92.464.941 15.749.802 53.940.998Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-24.787.273 -21.044.481 -4.347.144 -12.310.504Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -26.095.589 -21.476.616 -4.554.055 -12.285.197Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 1.308.316 432.135 206.911 -25.307SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)77.351.108 71.420.460 11.402.658 41.630.494DÖNEM KARI (ZARARI)77.351.108 71.420.460 11.402.658 41.630.494Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları77.351.108 71.420.460 11.402.658 41.630.494Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00520000 0,00480000 0,00040000 0,00280000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-429.596 -10.047.311 0 -1.584.288Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-429.596 -10.047.311 0 -1.584.288Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-429.596 -10.047.311 0 -1.584.288TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)76.921.512 61.373.149 11.402.658 40.046.206Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları76.921.512 61.373.149 11.402.658 40.046.206http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975955BIST