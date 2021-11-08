***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
08.11.2021 18:33
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 648.183 3.640.671 303.430.035 398.043.573 4.055.475 489.388.015 489.388.015
Transferler
4.055.475 -4.055.475 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.047.311 71.420.460 61.373.149 61.373.149
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23 164.457.696 164.457.696 164.457.696
Dönem Sonu Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -322.280.157 96.328.884 648.183 -6.406.640 303.430.035 402.099.048 71.420.460 715.218.860 715.218.860
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -322.280.157 100.248.746 648.183 -9.200.197 303.430.035 402.099.048 59.475.456 704.400.161 704.400.161
Transferler
-147.063 1.413.854 58.208.665 -59.475.456 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-502.920 -429.596 502.920 77.351.108 76.921.512 76.921.512
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-23.351 -23.351 -23.351
Dönem Sonu Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.596.612 6.307.642 -322.280.157 99.598.763 648.183 -9.629.793 304.843.889 460.810.633 77.351.108 781.298.322 781.298.322
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.791.952 -14.625.276
Dönem Karı (Zararı)
77.351.108 71.420.460
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-43.134.816 -50.024.895
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 19.034.491 17.485.270
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.862.500 7.030.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 835.250 697.893
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 7.027.250 6.332.264
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-11.107.701 -8.721.296
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-80.506.624 -86.480.588
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 24.787.273 21.044.481
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.920 -382.919
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-1.707.675
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.500.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.678.504 -1.980.006
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.640.487 1.109.431
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
78.239 1.854.220
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.093.832 -6.760.726
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-192.155 -62.083
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.534.295 -5.718.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
81.675 537.430
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.848.502 183.200
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-116.389 -70.795
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.178.352 6.948.104
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.292.689 -4.237.885
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.885.663 11.185.989
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
23.537.788 19.415.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -420.910 -308.020
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -6.441.062 -4.930.206
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.883.864 -28.802.023
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-586
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-49.591.499 61.131.686
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-26.838
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10, 11 500.000 678.104
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-35.139.677 -27.475.902
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.801.244
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-16.877.312 85.128.240
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-16.877.312 85.128.240
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.952.328
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-258.244 -27
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-23.351
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.351
Ödenen Faiz
-1.496 -27
Alınan Faiz
40.968
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-274.365
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-48.057.791 46.506.383
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
674.813 2.239.913
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.382.978 48.746.296
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 48.223.219 6.214.119
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 840.241 54.960.415
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 840.241 48.223.219
Finansal Yatırımlar
5 28.028 0
Ticari Alacaklar
6 11.891.165 7.105.042
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 4.597.170 3.232.714
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.293.995 3.872.328
Diğer Alacaklar
7 47.222.780 59.105.036
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 44.080.331 55.885.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.142.449 3.219.584
Stoklar
8 5.551.668 2.457.836
Peşin Ödenmiş Giderler
524.794 332.639
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 5.376.750
Diğer Dönen Varlıklar
13 229.203 85.696
ARA TOPLAM
66.287.879 122.686.218
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
66.287.879 122.686.218
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 0 452.207
Diğer Alacaklar
7 446.944.439 326.947.388
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 446.733.282 326.735.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
211.157 212.261
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 204.779.131 204.548.131
Maddi Duran Varlıklar
10 123.399.028 100.040.450
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 17.527.668 18.208.844
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 0 34.196
Diğer Duran Varlıklar
13 15.455.266 11.087.004
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
808.105.532 661.318.220
TOPLAM VARLIKLAR
874.393.411 784.004.438
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
6 13.843.963 5.021.317
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 357.169 474.981
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
13.486.794 4.546.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
553.638 471.963
Diğer Borçlar
7 1.629.490 528.680
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 1.420.842 6.038
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
208.648 522.642
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 2.713.998 2.830.387
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 4.554.055 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 36.365.387 35.432.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.279.826 957.595
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
35.085.561 34.475.298
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 4.787.744 5.904.725
ARA TOPLAM
64.448.275 50.189.965
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.448.275 50.189.965
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7 4.165.809 3.020.942
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.165.809 3.020.942
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 8.176.648 7.955.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.654.035 3.561.926
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
4.522.613 4.393.283
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 14.766.989 16.132.111
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 1.537.368 2.306.050
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.646.814 29.414.312
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
93.095.089 79.604.277
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
781.298.322 704.400.161
Ödenmiş Sermaye
15 148.867.243 148.867.243
Sermaye Düzeltme Farkları
16.377.423 16.377.423
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.596.612 -1.573.261
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.307.642 6.307.642
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23 -322.280.157 -322.280.157
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
90.617.153 91.696.732
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
90.617.153 91.696.732
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
99.598.763 100.248.746
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
648.183 648.183
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5 -9.629.793 -9.200.197
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
304.843.889 303.430.035
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
460.810.633 402.099.048
Net Dönem Karı veya Zararı
77.351.108 59.475.456
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
781.298.322 704.400.161
TOPLAM KAYNAKLAR
874.393.411 784.004.438
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 53.172.987 30.087.919 21.312.763 9.435.555
Satışların Maliyeti
16 -28.327.753 -19.864.727 -10.666.699 -8.888.677
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.845.234 10.223.192 10.646.064 546.878
BRÜT KAR (ZARAR)
24.845.234 10.223.192 10.646.064 546.878
Genel Yönetim Giderleri
17 -9.494.070 -6.864.092 -2.299.939 -2.349.929
Pazarlama Giderleri
-291.510 -713.607 -291.510 -506.232
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.865.476 847.362 172.356 92.870
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -8.371.186 -7.032.454 -3.696.790 -3.378.463
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.553.944 -3.539.599 4.530.181 -5.594.876
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 1.982.278 862.042 1.336.006 554.831
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -2.969 -12.115 -49
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.533.253 -2.689.672 5.866.138 -5.040.045
Finansman Gelirleri
20 92.120.663 95.370.356 10.115.269 59.057.458
Finansman Giderleri
20 -515.535 -215.743 -231.605 -76.415
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
102.138.381 92.464.941 15.749.802 53.940.998
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-24.787.273 -21.044.481 -4.347.144 -12.310.504
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -26.095.589 -21.476.616 -4.554.055 -12.285.197
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 1.308.316 432.135 206.911 -25.307
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
77.351.108 71.420.460 11.402.658 41.630.494
DÖNEM KARI (ZARARI)
77.351.108 71.420.460 11.402.658 41.630.494
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
77.351.108 71.420.460 11.402.658 41.630.494
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00520000 0,00480000 0,00040000 0,00280000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-429.596 -10.047.311 0 -1.584.288
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-429.596 -10.047.311 0 -1.584.288
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-429.596 -10.047.311 0 -1.584.288
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
76.921.512 61.373.149 11.402.658 40.046.206
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
76.921.512 61.373.149 11.402.658 40.046.206
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975955
BIST