***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 20:39
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -322.280.157 100.248.746 648.183 -9.200.197 303.430.035 402.099.048 59.475.456 704.400.161 704.400.161
Transferler
-118.457 1.390.503 58.203.410 -59.475.456
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-502.920 -429.596 502.920 65.948.450 65.518.854 65.518.854
Dönem Sonu Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -322.280.157 99.627.369 648.183 -9.629.793 304.820.538 460.805.378 65.948.450 769.91 769.919.015
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.596.612 6.307.642 -322.280.157 99.545.680 648.183 -9.629.793 304.843.889 460.863.716 255.169.083 959.116.297 959.116.297
Transferler
-6.175.274 -1.835.519 9.629.793 253.550.083 -255.169.083
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-290.799 259.646.356 259.355.557 259.355.557
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.071.209 3.071.209 -3.071.209 -3.071.209 -3.071.209
Dönem Sonu Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -4.667.821 132.368 -322.280.157 97.419.362 648.183 307.915.098 711.342.590 259.646.356 1.215.400.645 1.215.400.645
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.676.683 18.523
Dönem Karı (Zararı)
259.646.356 65.948.450
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-208.735.438 -45.840.888
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9 21.028.325 12.684.061
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.736.630 4.584.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.005.703 581.013
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 14.730.927 4.003.511
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-30.222.384 -8.329.797
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-101.387.852 -73.263.325
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-167.085.715
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-167.085.715
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 55.715.427 20.440.129
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.106.834 2.920
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.106.834 2.920
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-2.413.035 -459.400
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.500.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.494.551 -10.081.355
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.194.421 -2.096.604
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
211.461 -80.419
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.022.680 -2.888.190
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.796.704 -658.038
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.705.178 -520.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
731.796 46.625
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.459.946 244.886
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-59.544 -76.047
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.574.943 -4.052.857
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-119.842 -1.948.059
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.455.101 -2.104.798
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
46.416.367 10.026.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -473.668 -236.830
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -3.005.239 -5.062.156
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-49.614.143 -4.708.698
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-331.014 -45.663.918
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
721
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-90.251
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.619.064 500.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.457.699 -14.417.219
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
13.926.327 -32.388.363
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
13.926.327 -32.388.363
Alınan Faiz
40.968
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.670.824 600.696
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.328.998 -186.954
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-3.071.209
Ödenen Faiz
-81
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-257.789 -186.873
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.336.695 -45.832.349
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
46.681 763.357
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.290.014 -45.068.992
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.970.420 48.223.219
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.680.406 3.154.227
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.680.406 11.970.420
Finansal Yatırımlar
120.150 28.809
Ticari Alacaklar
4 17.931.777 13.714.058
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 6.076.747 7.039.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11.855.030 6.674.373
Diğer Alacaklar
5 102.953.565 72.996.119
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 100.412.516 70.175.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.541.049 2.820.651
Stoklar
6 4.475.083 6.497.763
Peşin Ödenmiş Giderler
12 669.119 603.382
Diğer Dönen Varlıklar
11 129.951 269.136
ARA TOPLAM
127.960.051 106.079.687
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
127.960.051 106.079.687
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
5 616.724.733 529.400.941
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 616.441.828 529.185.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
282.905 215.486
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 468.876.874 301.791.159
Maddi Duran Varlıklar
8 153.311.318 134.442.089
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 16.847.317 17.300.609
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.730.967
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 132.143 227.697
Diğer Duran Varlıklar
11 16.392.992 16.133.965
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.277.016.344 999.296.460
TOPLAM VARLIKLAR
1.404.976.395 1.105.376.147
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
4 28.267.826 8.663.285
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 519.895 304.004
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
27.747.931 8.359.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.360.992 629.196
Diğer Borçlar
5 3.926.858 2.369.243
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 157.546 3.266
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.769.312 2.365.977
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.780.001 2.839.545
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 21.475.337 34.251.668
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 53.571.824 41.483.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.631.080 1.268.895
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
51.940.744 40.215.056
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 3.803.656 7.874.415
ARA TOPLAM
115.186.494 98.111.303
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
115.186.494 98.111.303
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 4.199.540 3.276.665
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.199.540 3.276.665
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 20.420.952 13.500.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.340.794 4.170.944
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15.080.158 9.329.892
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 49.000.080 30.218.019
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 768.684 1.153.027
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.389.256 48.148.547
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
189.575.750 146.259.850
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.215.400.645 959.116.297
Ödenmiş Sermaye
13 148.867.243 148.867.243
Sermaye Düzeltme Farkları
16.377.423 16.377.423
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.667.821 -1.596.612
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
132.368 6.307.642
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-322.280.157 -322.280.157
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
98.067.545 90.564.070
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
98.067.545 90.564.070
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
97.419.362 99.545.680
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
648.183 648.183
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.629.793
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
307.915.098 304.843.889
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
711.342.590 460.863.716
Net Dönem Karı veya Zararı
259.646.356 255.169.083
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.215.400.645 959.116.297
TOPLAM KAYNAKLAR
1.404.976.395 1.105.376.147
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 81.095.502 31.860.224 51.350.628 18.575.193
Satışların Maliyeti
14 -44.804.507 -17.661.054 -27.563.843 -8.985.123
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.290.995 14.199.170 23.786.785 9.590.070
BRÜT KAR (ZARAR)
36.290.995 14.199.170 23.786.785 9.590.070
Genel Yönetim Giderleri
15 -7.898.726 -7.194.131 -4.178.694 -4.623.522
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.280.132 1.693.120 692.525 165.881
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -16.291.765 -4.674.396 -12.304.228 -3.139.772
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.380.636 4.023.763 7.996.388 1.992.657
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 170.870.910 646.272 168.608.156 535.046
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -2.920
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
184.251.546 4.667.115 176.604.544 2.527.703
Finansman Gelirleri
18 131.524.102 82.005.394 71.362.957 24.782.448
Finansman Giderleri
18 -413.865 -283.930 -221.505 -187.214
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
315.361.783 86.388.579 247.745.996 27.122.937
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-55.715.427 -20.440.129 -40.296.166 -8.699.209
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -36.765.112 -21.541.534 -21.463.780 -10.175.165
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -18.950.315 1.101.405 -18.832.386 1.475.956
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
259.646.356 65.948.450 207.449.830 18.423.728
DÖNEM KARI (ZARARI)
259.646.356 65.948.450 207.449.830 18.423.728
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
259.646.356 65.948.450 207.449.830 18.423.728
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01750000 0,00440000 0,01390000 0,00120000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-290.799 -429.596 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-290.799
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-429.596 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-290.799 -429.596 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
259.355.557 65.518.854 207.449.830 18.423.728
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
259.355.557 65.518.854 207.449.830 18.423.728
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056930
BIST