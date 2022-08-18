***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -322.280.157 100.248.746 648.183 -9.200.197 303.430.035 402.099.048 59.475.456 704.400.161 704.400.161Transferler-118.457 1.390.503 58.203.410 -59.475.456Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-502.920 -429.596 502.920 65.948.450 65.518.854 65.518.854Dönem Sonu Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -322.280.157 99.627.369 648.183 -9.629.793 304.820.538 460.805.378 65.948.450 769.91 769.919.015Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.596.612 6.307.642 -322.280.157 99.545.680 648.183 -9.629.793 304.843.889 460.863.716 255.169.083 959.116.297 959.116.297Transferler-6.175.274 -1.835.519 9.629.793 253.550.083 -255.169.083Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-290.799 259.646.356 259.355.557 259.355.557Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.071.209 3.071.209 -3.071.209 -3.071.209 -3.071.209Dönem Sonu Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -4.667.821 132.368 -322.280.157 97.419.362 648.183 307.915.098 711.342.590 259.646.356 1.215.400.645 1.215.400.645Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.676.683 18.523Dönem Karı (Zararı)259.646.356 65.948.450Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-208.735.438 -45.840.888Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8, 9 21.028.325 12.684.061Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16.736.630 4.584.524Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 2.005.703 581.013Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 14.730.927 4.003.511Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-30.222.384 -8.329.797Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-101.387.852 -73.263.325Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-167.085.715Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-167.085.715Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 55.715.427 20.440.129Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.106.834 2.920Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.106.834 2.920Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-2.413.035 -459.400Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.500.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.494.551 -10.081.355Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.194.421 -2.096.604Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler211.461 -80.419Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler2.022.680 -2.888.190Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-4.796.704 -658.038Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.705.178 -520.711Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)731.796 46.625Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.459.946 244.886Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-59.544 -76.047İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.574.943 -4.052.857Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-119.842 -1.948.059Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-4.455.101 -2.104.798Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları46.416.367 10.026.207Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -473.668 -236.830Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler10 -3.005.239 -5.062.156Vergi İadeleri (Ödemeleri)-49.614.143 -4.708.698YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-331.014 -45.663.918Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri721Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-90.251Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.619.064 500.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.457.699 -14.417.219Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler13.926.327 -32.388.363İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler13.926.327 -32.388.363Alınan Faiz40.968Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.670.824 600.696FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.328.998 -186.954İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-3.071.209Ödenen Faiz-81Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-257.789 -186.873YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.336.695 -45.832.349Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi46.681 763.357NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.290.014 -45.068.992DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 11.970.420 48.223.219DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.680.406 3.154.227Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.680.406 11.970.420Finansal Yatırımlar120.150 28.809Ticari Alacaklar4 17.931.777 13.714.058İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 6.076.747 7.039.685İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11.855.030 6.674.373Diğer Alacaklar5 102.953.565 72.996.119İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar21 100.412.516 70.175.468İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.541.049 2.820.651Stoklar6 4.475.083 6.497.763Peşin Ödenmiş Giderler12 669.119 603.382Diğer Dönen Varlıklar11 129.951 269.136ARA TOPLAM127.960.051 106.079.687TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR127.960.051 106.079.687DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar5 616.724.733 529.400.941İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar21 616.441.828 529.185.455İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar282.905 215.486Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 468.876.874 301.791.159Maddi Duran Varlıklar8 153.311.318 134.442.089Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 16.847.317 17.300.609Peşin Ödenmiş Giderler12 4.730.967Ertelenmiş Vergi Varlığı19 132.143 227.697Diğer Duran Varlıklar11 16.392.992 16.133.965TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.277.016.344 999.296.460TOPLAM VARLIKLAR1.404.976.395 1.105.376.147KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 28.267.826 8.663.285İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 519.895 304.004İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar27.747.931 8.359.281Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.360.992 629.196Diğer Borçlar5 3.926.858 2.369.243İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 157.546 3.266İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.769.312 2.365.977Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.780.001 2.839.545Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 21.475.337 34.251.668Kısa Vadeli Karşılıklar10 53.571.824 41.483.951Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.631.080 1.268.895Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar51.940.744 40.215.056Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 3.803.656 7.874.415ARA TOPLAM115.186.494 98.111.303TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER115.186.494 98.111.303UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 4.199.540 3.276.665İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.199.540 3.276.665Uzun Vadeli Karşılıklar10 20.420.952 13.500.836Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.340.794 4.170.944Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15.080.158 9.329.892Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 49.000.080 30.218.019Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler11 768.684 1.153.027TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER74.389.256 48.148.547TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER189.575.750 146.259.850ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.215.400.645 959.116.297Ödenmiş Sermaye13 148.867.243 148.867.243Sermaye Düzeltme Farkları16.377.423 16.377.423Geri Alınmış Paylar (-)-4.667.821 -1.596.612Paylara İlişkin Primler (İskontolar)132.368 6.307.642Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-322.280.157 -322.280.157Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)98.067.545 90.564.070Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)98.067.545 90.564.070Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)97.419.362 99.545.680Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)648.183 648.183Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.629.793Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler307.915.098 304.843.889Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları711.342.590 460.863.716Net Dönem Karı veya Zararı259.646.356 255.169.083TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.215.400.645 959.116.297TOPLAM KAYNAKLAR1.404.976.395 1.105.376.147Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 81.095.502 31.860.224 51.350.628 18.575.193Satışların Maliyeti14 -44.804.507 -17.661.054 -27.563.843 -8.985.123TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)36.290.995 14.199.170 23.786.785 9.590.070BRÜT KAR (ZARAR)36.290.995 14.199.170 23.786.785 9.590.070Genel Yönetim Giderleri15 -7.898.726 -7.194.131 -4.178.694 -4.623.522Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 1.280.132 1.693.120 692.525 165.881Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -16.291.765 -4.674.396 -12.304.228 -3.139.772ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.380.636 4.023.763 7.996.388 1.992.657Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 170.870.910 646.272 168.608.156 535.046Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17 -2.920FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)184.251.546 4.667.115 176.604.544 2.527.703Finansman Gelirleri18 131.524.102 82.005.394 71.362.957 24.782.448Finansman Giderleri18 -413.865 -283.930 -221.505 -187.214SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)315.361.783 86.388.579 247.745.996 27.122.937Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-55.715.427 -20.440.129 -40.296.166 -8.699.209Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -36.765.112 -21.541.534 -21.463.780 -10.175.165Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -18.950.315 1.101.405 -18.832.386 1.475.956SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)259.646.356 65.948.450 207.449.830 18.423.728DÖNEM KARI (ZARARI)259.646.356 65.948.450 207.449.830 18.423.728Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları259.646.356 65.948.450 207.449.830 18.423.728Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01750000 0,00440000 0,01390000 0,00120000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-290.799 -429.596 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-290.799Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-429.596 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-290.799 -429.596 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)259.355.557 65.518.854 207.449.830 18.423.728Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları259.355.557 65.518.854 207.449.830 18.423.728http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056930BIST