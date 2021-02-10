***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
10.02.2021 19:14
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimiz ve bağlı ortaklığının 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait yıllık konsolide finansal tablolarının, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporunun ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 10 Mart 2021 Çarşamba günü kamuya duyurulması planlanmaktadır. Bu çerçevede, Şirketimizin Bilgilendirme Politikası doğrultusunda, Şirketimizin 2020 yıllık finansal sonuçları/durumu hakkında sadece Şirketimizce geçmişte kamuya açıklanmış bilgilerle kısıtlı olarak görüş bildirilen ve yılsonu finansal raporlarının kamuya açıklanmasından dört hafta önce uygulanmaya başlayan "sessiz dönem" uygulaması başlamıştır. Kamuoyuna duyurulur.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2020 31/12/2020 10/03/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908948
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,06
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.536
18:057,0536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0150
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
18:058,5636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0074
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
18:05417,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 417,26
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|45,54
|42.480.380
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|2.207.849
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|405.071
|% 10,00
|
|ERBOS
|66,55
|23.340.280
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|4.183.411
|% 9,99
|
|TGSAS
|35,84
|43.033.754
|% -9,99
|
|DIRIT
|9,82
|17.617.726
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|1.123.286
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|2.001.479
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|6.870.814
|% -9,97
|
|KOZAL
|136,80
|2.594.950.236
|% -0,51
|
|EKGYO
|2,63
|1.812.749.384
|% 1,15
|
|PETKM
|5,12
|1.363.174.276
|% -3,21
|
|GARAN
|10,18
|1.285.530.264
|% -0,20
|
|KRDMD
|7,03
|946.400.831
|% 0,14
|
|EKGYO
|2,63
|1.812.749.384
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,74
|759.000.786
|% 3,01
|
|PETKM
|5,12
|1.363.174.276
|% -3,21
|
|ODAS
|4,21
|874.158.390
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,51
|693.010.872
|% -0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0487
|7,0536
|% -0,21
|
|Euro
|8,5566
|8,5636
|% -0,09
|
|Sterlin
|9,7348
|9,7836
|% -0,01
|
|Frank
|7,8997
|7,9473
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8753
|1,8847
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|2,16
|
|Altın Gr.
|417
|417
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|26,89
|26,93
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,06
|
|B. Petrol
|61,59
|61,59
|0,37
|
Seans Raporu
18:05
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17:57DAGHL
Yüzde 7.18 oranında artışla 18.20 lira fiyatla işlem gören hissede 616, 488 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, MGROS, TTKOM
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 52 artarak (% 0.33 ) 1, 362
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, ERBOS, EGGUB, TKURU, UMPAS, PSDTC, VERTU, PSDTC, PSDTC, PSDTC
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFB, TACTR, EKIZ, SERVE