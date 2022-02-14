***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimiz ve bağlı ortaklığının 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait yıllık konsolide finansal tablolarının, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporunun ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 9 Mart 2022 Çarşamba günü kamuya duyurulması planlanmaktadır. Bu çerçevede, Şirketimizin Bilgilendirme Politikası doğrultusunda, Şirketimizin 2021 yıllık finansal sonuçları/durumu hakkında sadece Şirketimizce geçmişte kamuya açıklanmış bilgilerle kısıtlı olarak görüş bildirilen ve yıl sonu finansal raporlarının kamuya açıklanmasından dört hafta önce uygulanmaya başlayan "sessiz dönem" uygulaması başlamıştır. Kamuoyuna duyurulur.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek2. Çeyrek3. ÇeyrekYıllık01/01/2021 31/12/2021 09/03/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001658BIST