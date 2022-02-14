***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
14.02.2022 19:06
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimiz ve bağlı ortaklığının 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait yıllık konsolide finansal tablolarının, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporunun ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 9 Mart 2022 Çarşamba günü kamuya duyurulması planlanmaktadır. Bu çerçevede, Şirketimizin Bilgilendirme Politikası doğrultusunda, Şirketimizin 2021 yıllık finansal sonuçları/durumu hakkında sadece Şirketimizce geçmişte kamuya açıklanmış bilgilerle kısıtlı olarak görüş bildirilen ve yıl sonu finansal raporlarının kamuya açıklanmasından dört hafta önce uygulanmaya başlayan "sessiz dönem" uygulaması başlamıştır. Kamuoyuna duyurulur.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2021 31/12/2021 09/03/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001658
BIST
18:052.002
En Yüksek
|Değişim
|: -2,39%
|| -49,11
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.051
|
2.027
En Düşük
1.971
18:0513,5841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0081
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,6086
En Düşük
13,5815
18:0515,3937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0315
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,4018
En Düşük
15,3518
18:05818,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 10,52
|Açılış
|: 818,52
|
|Önceki Kapanış
|: 808,16
|
819,84
En Düşük
803,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERIM
|4,42
|71.712
|% 23,46
|
|ISKUR
|934.230,00
|934.230
|% 10,00
|
|PKENT
|719,10
|9.019.260
|% 9,99
|
|INVEO
|32,48
|217.811.592
|% 9,95
|
|AYDEM
|7,19
|131.611.829
|% 9,94
|
|ORCAY
|27,42
|168.166.034
|% -9,98
|
|KAPLM
|55,60
|7.590.787
|% -9,96
|
|DESA
|9,95
|22.137.355
|% -9,87
|
|INTEM
|101,00
|38.088.547
|% -9,74
|
|AVOD
|3,63
|28.641.517
|% -9,48
|
|THYAO
|28,60
|6.374.778.761
|% -3,44
|
|ASELS
|21,84
|2.158.798.361
|% 0,46
|
|YKBNK
|4,08
|2.155.178.173
|% -0,49
|
|KRDMD
|11,51
|1.895.877.002
|% -4,00
|
|EREGL
|27,94
|1.755.369.953
|% -3,92
|
|YKBNK
|4,08
|2.155.178.173
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,26
|656.832.340
|% -2,59
|
|THYAO
|28,60
|6.374.778.761
|% -3,44
|
|KRDMD
|11,51
|1.895.877.002
|% -4,00
|
|MOBTL
|2,03
|279.289.659
|% 5,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5833
|13,5850
|% -0,05
|
|Euro
|15,3653
|15,3920
|% 0,19
|
|Sterlin
|18,3342
|18,4261
|% 0,50
|
|Frank
|14,6259
|14,7140
|% 0,57
|
|Riyal
|3,6124
|3,6305
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|-0,57
|
|Altın Gr.
|818
|819
|10,36
|
|Cumhuriyet
|5.396
|5.477
|44,00
|
|Tam
|5.370
|5.505
|44,91
|
|Yarım
|2.596
|2.663
|21,73
|
|Çeyrek
|1.302
|1.331
|10,86
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,44
|0,01
|
|B. Petrol
|95,78
|95,78
|0,11
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, ASELS, YKBNK
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 83 kaybederek (% -1.89 ) 1, 810
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHEVA, AYDEM, ISKUR, OYLUM, PKENT, ATSYH, IHYAY
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KAPLM, ORCAY, INTEM
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17:58
POLTK, ISKUR, MIPAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında