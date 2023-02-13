***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
13.02.2023 09:30
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimiz ve bağlı ortaklığının 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait yıllık konsolide finansal tablolarının ve bunlara ilişkin bağımsız denetim raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 9 Mart 2023 Perşembe günü seans sonrası kamuya duyurulması planlanmaktadır.
Bu çerçevede, Şirketimizin Bilgilendirme Politikası doğrultusunda, Şirketimizin 2022 yıllık finansal sonuçları/durumu hakkında sadece Şirketimizce geçmişte kamuya açıklanmış bilgilerle kısıtlı olarak görüş bildirilen ve yıl sonu finansal raporlarının kamuya açıklanmasından dört hafta önce uygulanmaya başlayan "sessiz dönem" uygulaması başlamıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2022 31/12/2022 09/03/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112868
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 19,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0450
|
18,8523
En Düşük
18,7950
10:4220,1121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0047
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3300
|
20,1418
En Düşük
20,0009
10:421.127,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,94
|Açılış
|: 1.127,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,82
|
1.130,12
En Düşük
1.124,23
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGESA
|29,62
|24.235.277
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGESA
|29,62
|24.235.277
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8374
|18,8414
|% 0,05
|
|Euro
|20,1082
|20,1140
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,6293
|22,7428
|% -0,02
|
|Frank
|20,2970
|20,4193
|% -0,03
|
|Riyal
|5,0058
|5,0309
|% 0,05
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-2,86
|
|Altın Gr.
|1.127
|1.127
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|7.600
|7.715
|0,00
|
|Tam
|7.644
|7.693
|-2,00
|
|Yarım
|3.734
|3.764
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.882
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,28
|13,29
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,62
|85,62
|-0,77
|