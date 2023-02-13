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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim

13.02.2023 09:30
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim


***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )

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Bildirim İçeriği

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Açıklama

Şirketimiz ve bağlı ortaklığının 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait yıllık konsolide finansal tablolarının ve bunlara ilişkin bağımsız denetim raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 9 Mart 2023 Perşembe günü seans sonrası kamuya duyurulması planlanmaktadır.
Bu çerçevede, Şirketimizin Bilgilendirme Politikası doğrultusunda, Şirketimizin 2022 yıllık finansal sonuçları/durumu hakkında sadece Şirketimizce geçmişte kamuya açıklanmış bilgilerle kısıtlı olarak görüş bildirilen ve yıl sonu finansal raporlarının kamuya açıklanmasından dört hafta önce uygulanmaya başlayan  "sessiz dönem" uygulaması başlamıştır.
Kamuoyuna duyurulur. 

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek

2. Çeyrek

3. Çeyrek

Yıllık
01/01/2022 31/12/2022 09/03/2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112868


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ACSEL 66,95 41.664.750 % 0,00  
ADEL 105,90 6.655.249 % 0,00  
ADESE 1,26 82.446.031 % 0,00  
AEFES 46,68 77.044.329 % 0,00  
AGESA 29,62 24.235.277 % 0,00  
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Dolar 18,8374 18,8414 % 0,05  
Euro 20,1082 20,1140 % -0,01  
Sterlin 22,6293 22,7428 % -0,02  
Frank 20,2970 20,4193 % -0,03  
Riyal 5,0058 5,0309 % 0,05  
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10:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.861 -2,86  
Altın Gr. 1.127 1.127 -1,35  
Cumhuriyet 7.600 7.715 0,00  
Tam 7.644 7.693 -2,00  
Yarım 3.734 3.764 -2,00  
Çeyrek 1.867 1.882 -1,00  
Gümüş.Ons 21,90 21,93 -0,11  
Gümüş Gr. 13,28 13,29 -0,05  
B. Petrol 85,62 85,62 -0,77  
Seans Raporu 10:42
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