***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimiz ve bağlı ortaklığının 01.01.2023-30.06.2023 hesap dönemine ait ara dönem konsolide finansal tabloları ve bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile sınırlı inceleme raporunun ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü seans sonrası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması planlanmaktadır.Bu çerçevede, Şirketimizin Bilgilendirme Politikası doğrultusunda, Şirketimizin 2023 ilk 6 aylık finansal sonuçları/durumu hakkında sadece Şirketimizce geçmişte kamuya açıklanmış bilgilerle kısıtlı olarak görüş bildirilen ve ara dönem finansal raporlarının kamuya açıklamasından iki hafta önce uygulanmaya başlayan "sessiz dönem" uygulaması da başlamıştır.Kamuoyuna duyurulur.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler2. Çeyrek01/01/2023 30/06/2023 16/08/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179488BIST