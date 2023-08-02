***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
02.08.2023 09:26
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimiz ve bağlı ortaklığının 01.01.2023-30.06.2023 hesap dönemine ait ara dönem konsolide finansal tabloları ve bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile sınırlı inceleme raporunun ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü seans sonrası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması planlanmaktadır.
Bu çerçevede, Şirketimizin Bilgilendirme Politikası doğrultusunda, Şirketimizin 2023 ilk 6 aylık finansal sonuçları/durumu hakkında sadece Şirketimizce geçmişte kamuya açıklanmış bilgilerle kısıtlı olarak görüş bildirilen ve ara dönem finansal raporlarının kamuya açıklamasından iki hafta önce uygulanmaya başlayan "sessiz dönem" uygulaması da başlamıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
2. Çeyrek
01/01/2023 30/06/2023 16/08/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179488
BIST
'
10:287.203
En Düşük
|Değişim
|: 0,48%
|| 34,42
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.235
10:2826,9748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0391
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,4330
En Düşük
26,9005
10:2829,6749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0667
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,2683
En Düşük
29,5443
10:281.689,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,61
|Açılış
|: 1.689,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.716,04
En Düşük
1.681,65
BIST En Aktif Hisseler10:28
|TETMT
|587,40
|3.099.529
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|276.405
|% 10,00
|
|SEYKM
|8,37
|7.896.409
|% 9,99
|
|MRSHL
|697,00
|33.093.642
|% 9,99
|
|UZERB
|269,80
|797.799
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|1.284.255
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|9.103.352
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|4.207.630
|% -9,98
|
|SNPAM
|17,70
|155.795
|% -7,18
|
|BALAT
|17,03
|85.167
|% -6,02
|
|THYAO
|234,50
|1.949.545.845
|% 1,52
|
|SASA
|64,45
|1.655.702.202
|% 0,08
|
|ASTOR
|113,20
|1.107.104.344
|% 0,09
|
|ASELS
|75,05
|713.141.650
|% 0,67
|
|YKBNK
|14,21
|702.185.198
|% -0,84
|
|IHYAY
|1,37
|75.872.641
|% 7,03
|
|EKGYO
|8,63
|452.257.500
|% 0,70
|
|YKBNK
|14,21
|702.185.198
|% -0,84
|
|IHLAS
|1,12
|54.252.117
|% 0,90
|
|GSDHO
|5,93
|256.367.857
|% 3,49
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9549
|26,9748
|% 0,15
|
|Euro
|29,6642
|29,6749
|% 0,23
|
|Sterlin
|34,3371
|34,5093
|% 0,06
|
|Frank
|30,6613
|30,8461
|% 0,01
|
|Riyal
|7,1691
|7,2051
|% 0,14
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|4,81
|
|Altın Gr.
|1.690
|1.690
|5,66
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-48,00
|
|Tam
|11.061
|11.155
|24,00
|
|Yarım
|5.535
|5.603
|12,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.802
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,31
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|21,04
|21,07
|0,01
|
|B. Petrol
|85,57
|85,57
|0,66
|