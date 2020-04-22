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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.04.2020 18:37
GÜNCEL HABERLER



***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündemi ve Ortaklarımızın Davet Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 22.04.2020
Genel Kurul Tarihi 21.05.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.05.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres PAŞALİMANI CAD. NO:41 ÜSKÜDAR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ile Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2019 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2019 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tablolara ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması,
4 - 2019 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - 2019 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süreleri ile ücretlerinin tespiti,
9 - Sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görevlendirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
11 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Şirket'in kendi paylarını geri alabilmesini teminen Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
12 - Yönetim Kurulu kararı ile güncellenen Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
13 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, 2019 yılı içinde Şirket'in ve bağlı ortaklığının 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Şirket'in bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2019 faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesine ilişkin Genel Kurulca karar alınması,
16 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL DAVET İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
2019 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 21 Mayıs 2020 Perşembe günü saat 11:00'de, Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirketimiz merkezinde gerçekleştirilecektir. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul Davet Metni ve gündem maddelerine ilişkin açıklamalar ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.
COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemler ve Ticaret Bakanlığı'nın konu hakkındaki 20 Mart 2020 tarihli duyurusu çerçevesinde Genel Kurul toplantısına katılacak pay sahiplerimizin fiziki katılım yerine elektronik ortamda katılım sağlamaya özen göstermeleri önem arz etmektedir. Genel Kurula elektronik katılım konusunda https://egk.mkk.com.tr/egkweb/Egitim.jsp adresinden gerekli bilgiler temin edilebilir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839928


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Çeyrek 620 635 12,60  
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