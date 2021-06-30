***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 05.05.2021Genel Kurul Tarihi 02.06.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.06.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres SULTANTEPE MAH. PAŞALİMANI CAD. NO:41 ÜSKÜDARGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - 2020 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,3 - 2020 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tablolara ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması,4 - 2020 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - 2020 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,7 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süreleri ile ücretlerinin tespiti,9 - Yönetim Kurulu'nca belirlenen "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görevlendirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,10 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,11 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Şirket'in kendi paylarını geri alabilmesini teminen Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,12 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, 2020 yılı içinde Şirket'in ve bağlı ortaklığının 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13 - Şirket'in bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2020 faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL DAVET METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2 Haziran 2021 günü saat 11:00'de Şirket merkez adresi olan Sultantepe Mahallesi Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ile Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 30.06.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 PRKME 2020 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 PRKME 2020 OGK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 PRKME 2020 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 02.06.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945291BIST