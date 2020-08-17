***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2020 18:47
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 30.06.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Verilmesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ait Vergi Usul Kanunu ("VUK") düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış olan Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
İlgili Gelir Tablosu VUK hükümleri doğrultusunda sadece Şirketimizin solo faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup konsolide sonuçları içermemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869525
BIST
18:051.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
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1.090
En Düşük
1.077
18:057,3902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0331
|Açılış
|: 7,4300
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|Önceki Kapanış
|: 7,4160
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7,3989
En Düşük
7,3558
18:058,7824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0685
|Açılış
|: 8,7800
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|Önceki Kapanış
|: 8,7450
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8,7910
En Düşük
8,7054
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 470,50
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|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
473,00
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|26,40
|8.336.125
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,94
|67.365.661
|% 10,00
|
|BURCE
|24,64
|15.822.336
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|46.851.836
|% 9,99
|
|KENT
|2.518,50
|22.811.749
|% 9,98
|
|PKENT
|698,40
|1.660.718
|% -10,00
|
|RALYH
|14,50
|23.762.357
|% -9,99
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% -9,90
|
|SILVR
|4,50
|67.952.111
|% -9,82
|
|KATMR
|3,95
|134.261.820
|% -9,20
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% -9,90
|
|ASELS
|17,84
|792.299.352
|% 3,30
|
|RTALB
|52,00
|774.768.917
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
|
|EKGYO
|1,93
|743.369.542
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
|
|YKBNK
|2,10
|356.360.133
|% 1,45
|
|PETKM
|3,84
|613.815.975
|% 6,37
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3858
|7,3874
|% 0,41
|
|Euro
|8,7613
|8,7809
|% 0,77
|
|Sterlin
|9,6468
|9,6951
|% 0,51
|
|Frank
|8,1148
|8,1637
|% 0,67
|
|Riyal
|1,9630
|1,9728
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.981
|35,76
|
|Altın Gr.
|471
|471
|10,71
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,42
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,26
|
|B. Petrol
|45,39
|45,39
|0,59
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