***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
01.10.2021 17:34
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesi hükmü gereğince hazırlanan "2021 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç bölümü aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10'uncu maddesi çerçevesinde Şirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim A.Ş.'nin 2020 yılında gerçekleştirdiği ve 2021 yılında da ilişkili taraflarıyla gerçekleştirmesi öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin koşulları ve fiyat belirleme yöntemleri değerlendirilmiş ve işlemlerin önceki yıllarla ve emsalleriyle uyumlu ve piyasa koşullarına uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966154
BIST
18:051.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,93
|Açılış
|: 1.399
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|Önceki Kapanış
|: 1.406
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1.408
En Düşük
1.395
18:058,8741
En Yüksek
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|: -0,16%
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|: 8,8350
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 502,06
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|Önceki Kapanış
|: 501,75
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502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|12,87
|4.571.410
|% 10,00
|
|UZERB
|31,90
|1.188.382
|% 10,00
|
|NUGYO
|9,35
|15.826.770
|% 10,00
|
|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 9,99
|
|KARYE
|17,50
|145.543.952
|% 9,99
|
|YEOTK
|69,40
|63.013.918
|% -9,99
|
|RALYH
|5,29
|172.988
|% -9,88
|
|EUYO
|3,37
|3.295.340
|% -9,65
|
|BIOEN
|30,00
|316.126.783
|% -9,42
|
|OYLUM
|8,65
|40.229.361
|% -7,39
|
|GARAN
|9,28
|1.519.084.379
|% 0,43
|
|THYAO
|14,05
|1.365.239.344
|% 0,72
|
|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 9,99
|
|SISE
|8,19
|950.601.210
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|638.770.152
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,39
|638.770.152
|% -0,83
|
|GARAN
|9,28
|1.519.084.379
|% 0,43
|
|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 9,99
|
|ODAS
|1,38
|160.503.535
|% 0,73
|
|SISE
|8,19
|950.601.210
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8597
|8,8638
|% -0,27
|
|Euro
|10,2815
|10,2900
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,9875
|12,0477
|% 0,47
|
|Frank
|9,4955
|9,5527
|% 0,01
|
|Riyal
|2,3562
|2,3680
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|4,50
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|10,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|9,70
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|4,70
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,57
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,09
|
|B. Petrol
|78,61
|78,61
|0,30
|