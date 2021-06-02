***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.06.2021 19:26
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirket Yönetim Kurulunun 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtılmaması yönündeki önerisi, verilen önerge doğrultusunda Genel Kurul'ca kabul edildi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Park Holding A.Ş. tarafından verilen önerge doğrultusunda 1.390.503 TL tutarında özel yedek ayrıldıktan sonra kalan net dönem karı olağanüstü yedek olarak ayrılmıştır.
Karar Tarihi 05.05.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.06.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPRKT00018 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 0,0000000 0
12:421.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,77
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.435
12:428,6295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0368
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6382
En Düşük
8,5886
12:4210,5380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0400
|Açılış
|: 10,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,5456
En Düşük
10,4950
12:42525,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,85
|Açılış
|: 525,40
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
527,90
En Düşük
524,54
BIST En Aktif Hisseler12:42
|KATMR
|3,63
|45.431.598
|% 10,00
|
|PENGD
|3,45
|8.256.819
|% 9,87
|
|MZHLD
|42,00
|3.443.610
|% 8,86
|
|EPLAS
|29,96
|9.007.326
|% 8,55
|
|GOLTS
|48,32
|25.976.604
|% 8,00
|
|BALAT
|6,31
|62.822
|% -7,21
|
|ORMA
|30,00
|52.620
|% -6,25
|
|SNPAM
|15,00
|33.270
|% -6,13
|
|QNBFB
|42,18
|11.389
|% -5,47
|
|CANTE
|8,13
|37.035.354
|% -4,13
|
|THYAO
|13,93
|1.197.425.162
|% 2,05
|
|GARAN
|8,08
|608.617.046
|% 0,25
|
|KRDMD
|7,94
|416.058.233
|% 1,66
|
|SISE
|7,97
|333.337.270
|% 2,05
|
|SASA
|34,34
|274.675.117
|% -1,27
|
|YKBNK
|2,20
|247.398.294
|% -0,45
|
|THYAO
|13,93
|1.197.425.162
|% 2,05
|
|GARAN
|8,08
|608.617.046
|% 0,25
|
|IHLAS
|0,62
|38.769.568
|% 3,33
|
|EKGYO
|1,95
|110.921.861
|% 1,04
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6282
|8,6295
|% 0,43
|
|Euro
|10,5341
|10,5380
|% 0,38
|
|Sterlin
|12,2059
|12,2671
|% 0,54
|
|Frank
|9,5531
|9,6107
|% 0,24
|
|Riyal
|2,2950
|2,3065
|% 0,47
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-15,12
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.530
|-5,00
|
|Tam
|3.461
|3.548
|-8,40
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|-4,06
|
|Çeyrek
|839
|858
|-2,03
|
|Gümüş.Ons
|27,82
|27,84
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,25
|71,25
|-0,10
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