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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.06.2021 19:26



***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirket Yönetim Kurulunun 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtılmaması yönündeki önerisi, verilen önerge doğrultusunda Genel Kurul'ca kabul edildi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Park Holding A.Ş. tarafından verilen önerge doğrultusunda 1.390.503 TL tutarında özel yedek ayrıldıktan sonra kalan net dönem karı olağanüstü yedek olarak ayrılmıştır.

Karar Tarihi 05.05.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.06.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPRKT00018 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 0,0000000 0
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