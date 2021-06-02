***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket Yönetim Kurulunun 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtılmaması yönündeki önerisi, verilen önerge doğrultusunda Genel Kurul'ca kabul edildi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Park Holding A.Ş. tarafından verilen önerge doğrultusunda 1.390.503 TL tutarında özel yedek ayrıldıktan sonra kalan net dönem karı olağanüstü yedek olarak ayrılmıştır.Karar Tarihi 05.05.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.06.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPRKT00018 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 0,0000000 0