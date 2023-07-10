***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
10.07.2023 18:13
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Dilek Emil Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Cemal Tüfekçi Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ayşe Yıldıran Yüksel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169435
BIST
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|HKTM
|60,50
|39.191.904
|% 10,00
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|EUPWR
|114,40
|1.472.044.147
|% 10,00
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|YESIL
|5,72
|111.139.241
|% 10,00
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|GESAN
|70,95
|1.843.617.945
|% 10,00
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|BRYAT
|1.553,70
|472.211.557
|% 10,00
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|IHAAS
|27,00
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|% -9,94
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|YAPRK
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|73.025.088
|% -5,57
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|31,04
|81.124.485
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|% -0,49
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|EKGYO
|8,38
|4.610.874.433
|% -0,83
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|ASELS
|61,60
|3.920.837.080
|% 4,32
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|EREGL
|39,40
|3.623.480.757
|% 1,03
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|EKGYO
|8,38
|4.610.874.433
|% -0,83
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|ZOREN
|3,71
|1.309.526.261
|% 3,06
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|PETKM
|16,58
|3.166.105.685
|% 4,08
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|YKBNK
|12,99
|2.434.890.516
|% 0,23
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|ADESE
|1,78
|307.875.712
|% 9,88
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|26,0592
|26,0927
|% 0,21
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|Euro
|28,6267
|28,7119
|% 0,48
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|Sterlin
|33,3934
|33,5609
|% 0,20
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|Frank
|29,3017
|29,4782
|% 0,37
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|Riyal
|6,9302
|6,9649
|% 0,15
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.926
|1.926
|0,97
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|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|3,07
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|Cumhuriyet
|10.777
|10.940
|-12,00
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|Tam
|10.428
|10.656
|-10,00
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|Yarım
|5.214
|5.353
|-4,00
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|Çeyrek
|2.615
|2.676
|-3,00
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|Gümüş.Ons
|23,13
|23,15
|0,05
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|Gümüş Gr.
|19,39
|19,41
|0,08
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|B. Petrol
|77,69
|77,69
|-0,78
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