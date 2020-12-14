***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
14.12.2020 12:36
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/12/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
14/12/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
05/06/2020
Açıklama
Şirketimiz ile Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında 14 Aralık 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir yıl süreli Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi imzalanmıştır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892990
BIST
13:001.387
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BIST En Aktif Hisseler13:00
|VERTU
|10,67
|27.394.364
|% 10,00
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|UZERB
|46,46
|559.332
|% 9,99
|
|SELGD
|4,96
|1.212.422
|% 9,98
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|MZHLD
|22,92
|268.256
|% 9,98
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|EPLAS
|24,92
|973.674
|% 9,97
|
|BASCM
|10,71
|40.466
|% -10,00
|
|BERA
|19,66
|91.086.883
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|8.352.618
|% -9,98
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|DARDL
|26,18
|1.252.048
|% -9,72
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|PAMEL
|22,50
|2.248.197
|% -9,49
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|SISE
|7,35
|1.311.789.726
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|THYAO
|12,64
|1.269.938.064
|% 1,85
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|KRVGD
|16,92
|1.193.780.221
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|GARAN
|9,72
|988.377.204
|% 1,99
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|KRDMD
|5,36
|902.888.080
|% 0,56
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|SISE
|7,35
|1.311.789.726
|% 1,66
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|PETKM
|4,90
|845.892.223
|% 2,30
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|YKBNK
|3,09
|522.932.740
|% 3,00
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|KRDMD
|5,36
|902.888.080
|% 0,56
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|DOHOL
|3,15
|460.303.897
|% 2,94
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|13:00
|Alış
|Satış
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|Dolar
|7,8754
|7,8819
|% 0,51
|
|Euro
|9,5798
|9,5851
|% 0,86
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|Sterlin
|10,5465
|10,5994
|% 1,99
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|Frank
|8,8725
|8,9260
|% 1,01
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|Riyal
|2,0968
|2,1073
|% 0,59
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-12,94
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|Altın Gr.
|464
|464
|0,03
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|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|-2,00
|
|Tam
|3.063
|3.141
|-9,84
|
|Yarım
|1.481
|1.519
|-4,76
|
|Çeyrek
|743
|760
|-2,38
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|Gümüş.Ons
|23,78
|23,80
|-0,16
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|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,00
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|B. Petrol
|50,48
|50,48
|0,50
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