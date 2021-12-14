***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
14.12.2021 10:48
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/12/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
14/12/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
04/06/2021
Açıklama
Şirketimiz ile Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında 14 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir yıl süreli
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi imzalanmıştır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983055
BIST
15:562.174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 16,38
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
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2.195
En Düşük
2.146
15:5614,7101
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 0,3138
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7632
En Düşük
14,3636
15:5616,5739
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 0,3613
|Açılış
|: 16,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6400
En Düşük
16,1749
15:56839,44
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 19,82
|Açılış
|: 839,44
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|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
839,89
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler15:54
|GUBRF
|96,25
|873.297.712
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.144.895
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.043.727
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.291.759
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.426.111
|% 9,99
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|ATLAS
|1,34
|5.281.419
|% -7,59
|
|MMCAS
|4,02
|2.937.370
|% -7,16
|
|THYAO
|24,12
|3.938.085.220
|% 6,82
|
|GARAN
|12,17
|3.024.184.515
|% 0,08
|
|KRDMD
|11,76
|2.640.219.095
|% 0,60
|
|SISE
|16,30
|2.232.001.244
|% -1,75
|
|YKBNK
|3,86
|1.720.286.654
|% -1,03
|
|EKGYO
|2,69
|1.325.883.007
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,86
|1.720.286.654
|% -1,03
|
|TSKB
|1,69
|712.800.883
|% -0,59
|
|SKBNK
|1,24
|424.353.525
|% -1,59
|
|GARAN
|12,17
|3.024.184.515
|% 0,08
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7079
|14,7156
|% 2,22
|
|Euro
|16,5574
|16,5816
|% 2,28
|
|Sterlin
|19,4576
|19,5552
|% 2,54
|
|Frank
|15,8509
|15,9464
|% 2,21
|
|Riyal
|3,9112
|3,9308
|% 2,24
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-0,70
|
|Altın Gr.
|838
|838
|18,32
|
|Cumhuriyet
|5.553
|5.637
|145,00
|
|Tam
|5.527
|5.671
|147,94
|
|Yarım
|2.671
|2.743
|71,57
|
|Çeyrek
|1.340
|1.372
|35,79
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,85
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,35
|0,19
|
|B. Petrol
|72,98
|72,98
|-0,72
|