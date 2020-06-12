***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiKömür Zenginleştirme (Lavvar) TesisiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi12.06.2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Tesis alımı bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılmakta olup, Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin payları borsada işlem görmediğinden ve halka kapalı olduğundan, yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.Toplam Alım Bedeli4.000.000 Türk Lirası + KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,87Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)2,69Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,69Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)2,00İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yatırım sürecinde olması nedeniyle esas faaliyet alanı olan elektrik üretimi kaynaklı olarak hasılat yaratmaya başlamamış olması ve Park Elektrik'in konsolide finansal tablolarında raporlanan 2019 yılı hasılatının sadece geçiş sürecinde yürütülen madencilik faaliyeti kaynaklı olması nedeniyle düşük seviyede (10.447.779 TL) olduğu dikkate alınarak (Varlık ve şirket değerine dayalı oranlar %1'in altında olmasına rağmen hasılatın %5'inin 522.389 TL seviyesine tekabül etmesi nedeniyle hasılata dayalı oran görece oldukça yüksek (%38,29) çıkmakta olup konsolide finansal tablo büyüklükleri açısından önemsiz tutarda olan söz konusu tesis alımı için hasılat kriterinin kullanımı anlamlı olmamaktadır) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9'uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca hasılata dayalı oran uygulanabilir bulunmayarak değerlendirme sırasında dikkate alınmamıştır.Alım KoşullarıNakden ve peşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih12 Haziran 2020Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriSöz konusu tesis alımı, bağlı ortaklığımızın üretmekte olduğu kömürün zenginleştirilmesi amacıyla kullanılacaktır.Karşı TarafPark Teknik Elektrik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiPark Teknik Elektrik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., nihai hakim ortağımızın bağlı şirketi konumundadır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatıİşlem tutarı önemli nitelikteki işlem sınırları altında kalmaktadır.Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğer ilgili tesisin finansal tablolarda kayıtlı net defter değeri ve karşılaştırılabilir piyasa fiyatları dikkate alınarak belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeniİşlem tutarının II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9'uncu maddesinin birinci fıkrasındaki %5'lik sınırın altında kalması.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim San ve Tic. A.Ş.'nin (Konya Ilgın) 12 Haziran 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Park Teknik) sahip olduğu Hermaksan Marka 2017 imalatı 1 adet 300 ton/saat kapasiteli İri Devre ve İnce Devre Kömür Zenginleştirme (Lavvar) Tesisi'nin Konya Ilgın'ın devam eden madencilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere, ilgili tesisin Park Teknik'in Türkiye Muhasebe Standartları kayıtlarındaki net defter değeri (3.423.766 TL) ve benzer tesisler için yapılan piyasa araştırmaları dikkate alınmak suretiyle tespit edilen KDV hariç 4.000.000 TL bedel ile Park Teknik'ten nakden ve peşin olarak satın alınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851036BIST