***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.10.2018-03.01.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiYatırım amaçlı gayrimenkulİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüTapuda İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Bereketzade Mahallesi, 156 ada 1 parselde kayıtlı olan ve 332 metrekare yüzölçümüne sahip arsa üzerinde brüt kapalı alanı 2.904 metrekare olan taşınmazİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi24/03/2021İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Varİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)13,33Kira Bedeli ve KoşullarıKDV Hariç Aylık 400.000 TLAyni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)5 Yıllık Brüt Kira Gelirinin Net Bugünkü Değeri olarak hesaplanan işlem bedeli üzerinden %1,91 olup, kira süresinin uzatılması durumunda 10 Yıllık Brüt Kira Gelirinin Net Bugünkü Değeri olarak hesaplanan işlem bedeli üzerinden ise %2,68?dir.Karşı Tarafİstanbul Galata ÜniversitesiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiKira SüresiKira süresi, 1 Haziran 2021 tarihinden başlamak üzere 5 yıl olarak belirlenmiştir. İlk 5 yıllık süre sona ermeden 6 ay önce Şirketimizce kira sözleşmesinin feshine dair karşı tarafa yazılı bir bildirimde bulunulmaması durumunda kira süresi aynı şartlarda 5 yıl daha uzayacaktır.Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıKiralama işlemi önemli nitelikteki işlem kapsamında değildir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası12/02/2021 - 2020A649Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıTSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarKDV Hariç Aylık Pazar Kira Değeri 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 348.480 TL olarak takdir edilmiştir.İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiKira bedeli yürütülen görüşmeler çerçevesinde karşılıklı pazarlık yöntemi ile belirlenmiştir. Şirketimizin finansal tablolarında ilgili yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değeriyle raporlanması için yaptırılmış olan 12 Şubat 2021 tarihli değerleme çalışması da görüşmelerde göz önünde bulundurulmuştur.AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz mülkiyetinde bulunan ve tapuda İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Bereketzade Mahallesi, 156 ada 1 parselde kayıtlı olan, 3 bodrum kat, zemin kat ve 6 normal kat olmak üzere toplam 10 katlı, fiili brüt kapalı alanı 2.904 metrekareden oluşan yatırım amaçlı gayrimenkulün yükseköğretim faaliyetlerine yönelik üniversite binası olarak kullanılması amacıyla komple İstanbul Galata Üniversitesi'ne kiralanmasına, Kira süresinin, kira başlangıç tarihi olan 1 Haziran 2021 tarihinden başlamak üzere 5 yıl olarak belirlenmesine ve ilk 5 yıllık süre sona ermeden 6 ay önce Şirketimizce kira sözleşmesinin feshine dair karşı tarafa yazılı bir bildirimde bulunulmaması durumunda kira süresinin aynı şartlarda 5 yıl daha uzatılmasına, Karşılıklı yürütülen pazarlık görüşmeleri neticesinde, kira bedelinin 1 Haziran 2021 tarihinden başlayacak ilk yıl için Katma Değer Vergisi hariç aylık 400.000 (dörtyüzbin) Türk Lirası olarak belirlenmesine, Karşı tarafın kira sözleşmesindeki her türlü ediminin teminatını teşkil etmek üzere 6 aylık ilk yıl kira bedeli olan 2.400.000 Türk Lirası tutarındaki kesin ve süresiz banka teminat mektubunun 30 Eylül 2021 tarihine kadar Şirketimize verilmesine üyelerimizin oybirliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920263BIST