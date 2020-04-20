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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.04.2020 10:06
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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Prof. Dr. Güven Önal'ın Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") ekinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. maddesinin (g) bendinde yer alan "Şirketin Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması" şeklindeki kriter kapsamında toplam 6 yıllık görev süresi 24 Haziran 2020 tarihi itibarıyla dolmaktadır. 
Madencilik faaliyetlerinin Şirketimiz ve bağlı ortaklığının faaliyetleri açısından taşıdığı önemi göz önünde bulunduran Şirketimiz, madencilik alanında sahip olduğu bilgi ve birikim ile ülkemiz madencilik sektöründe önemli bir saygınlığa sahip olan Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Prof. Dr. Güven ÖNAL'ın
- Görev aldığı süreçte Şirketimizin madencilik faaliyetlerine vermiş olduğu olumlu katkıları ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirecek şekilde Şirketimiz işlerine zaman ayırıp katılımcı olması,
- Tebliğ'in 4.3.6 numaralı ilkesinin (g) bendinde öngörülen süre kısıtlaması haricinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği için aranan tüm şartları taşıyor olması ve menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlar ile gerekli mesleki eğitim, bilgi, tecrübe ve itibara sahip olması ve
- Proje koordinatörü ve danışman sıfatlarıyla Üniversite-Sanayi işbirliği konusunda yürütülen çalışmalarda etkin rol oynaması
hususlarını da dikkate alarak, Sn. Prof. Dr. Güven ÖNAL'ın tecrübelerinden azami olarak istifade edebilmek amacıyla şahsının Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapma süresinin Tebliğ'in 6'ıncı maddesinin beşinci fıkrası uyarınca 1 yıl süreyle sınırlı olmak üzere uzatılması yönünde SPK'ya yapılan başvuru olumlu sonuçlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839230


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