***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.07.2020 20:11
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemize bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün organizasyonuna ilişkin olarak
II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereği, aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan nitelikleri haiz olan Sn. Tolga Büyükdikbaş'ın Finans Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak atanmasına ve Sn. Tolga Büyükdikbaş'ın Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimiz Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine,
Şirketimizde Finansal Raporlama Uzmanı olarak görev yapmakta olan Kadir Zararsız'ın da Yatırımcı İlişkileri Bölümü bünyesinde görevlendirilmesine
karar verilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Finans Müdürü
Tolga Büyükdikbaş
Lisans Bilgisi: İleri Düzey 2 Lisansı
Tel: 0216 531 25 33
E-posta: yatirimci.iliskileri@cinergroup.com.tr/investor.relations@cinergroup.com.tr
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi ve Finansal Raporlama Uzmanı
Kadir Zararsız
Lisans Bilgisi: -
Tel: 0216 531 25 33
E-posta: yatirimci.iliskileri@cinergroup.com.tr/investor.relations@cinergroup.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861806
BIST
18:05119.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 170,47
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.202
En Düşük
118.221
18:056,8490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8527
En Düşük
6,8335
18:057,9773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
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|Açılış
|: 7,9650
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|Önceki Kapanış
|: 7,9450
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7,9773
En Düşük
7,9191
18:05418,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,66
|Açılış
|: 418,80
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
419,93
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|42.103.573
|% 10,00
|
|BRYAT
|91,30
|39.867.449
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|63.122.020
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|23.392.823
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|7.720.213
|% 10,00
|
|SELGD
|3,24
|1.610.298
|% -10,00
|
|YONGA
|29,38
|296.083
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|16.307.900
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|616.904
|% -9,93
|
|BERA
|8,17
|117.581.723
|% -8,92
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|ASELS
|35,08
|1.797.752.832
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|ALKIM
|13,78
|615.767.212
|% -2,41
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|IHLAS
|0,91
|164.826.702
|% 3,41
|
|KARSN
|3,09
|471.220.355
|% 1,31
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7315
|8,7753
|% 0,48
|
|Frank
|7,3916
|7,4362
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8199
|1,8291
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|14,60
|
|Altın Gr.
|419
|419
|3,45
|
|Cumhuriyet
|2.727
|2.750
|26,40
|
|Tam
|2.809
|2.828
|33,40
|
|Yarım
|1.363
|1.380
|13,30
|
|Çeyrek
|684
|691
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,78
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|5,00
|5,01
|0,04
|
|B. Petrol
|43,29
|43,29
|-0,04
|
Seans Raporu
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