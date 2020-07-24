***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Mevzuatı'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemize bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün organizasyonuna ilişkin olarakII-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereği, aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan nitelikleri haiz olan Sn. Tolga Büyükdikbaş'ın Finans Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak atanmasına ve Sn. Tolga Büyükdikbaş'ın Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimiz Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine,Şirketimizde Finansal Raporlama Uzmanı olarak görev yapmakta olan Kadir Zararsız'ın da Yatırımcı İlişkileri Bölümü bünyesinde görevlendirilmesinekarar verilmiştir.Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Finans MüdürüTolga BüyükdikbaşLisans Bilgisi: İleri Düzey 2 LisansıTel: 0216 531 25 33E-posta: yatirimci.iliskileri@cinergroup.com.tr/investor.relations@cinergroup.com.trYatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi ve Finansal Raporlama UzmanıKadir ZararsızLisans Bilgisi: -Tel: 0216 531 25 33E-posta: yatirimci.iliskileri@cinergroup.com.tr/investor.relations@cinergroup.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861806BIST