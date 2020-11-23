***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimiz'in hakim ortağı Park Holding A.Ş.'nin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konmuş Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS") uygun olarak hazırladığı konsolide finansal tablolarında, Maddi Duran Varlıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin uyguladığı politikada değişikliğe gitmesi nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca TFRS'ye uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda Maddi Duran Varlıklar grubu içerisinde yer alan arsalar, binalar ile tesis makine ve cihazlar için bugüne kadar uygulanan "maliyet modeli" yerine 31 Aralık 2020 tarihli finansal tablolarımızdan itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Muhasebe Standardı 16 Maddi Duran Varlıklar'a ("TMS 16") uygun olarak ilgili varlıklarda yapılacak değerleme çalışmaları sonucu tespit edilen gerçeğe uygun değerlerin baz alındığı "yeniden değerleme modeli"nin uygulanmasına ve hem Şirketimiz hem de bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bünyesindeki ilgili Maddi Duran Varlıkların gerçeğe uygun değerlerinin tespiti amacıyla, SPK tarafından listeye alınmış gayrimenkul değerleme şirketleri arasında bulunan şirketlerle gerekli sözleşmelerin imzalanmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889622BIST