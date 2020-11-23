***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.11.2020 18:24
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimiz'in hakim ortağı Park Holding A.Ş.'nin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konmuş Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS") uygun olarak hazırladığı konsolide finansal tablolarında, Maddi Duran Varlıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin uyguladığı politikada değişikliğe gitmesi nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca TFRS'ye uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda Maddi Duran Varlıklar grubu içerisinde yer alan arsalar, binalar ile tesis makine ve cihazlar için bugüne kadar uygulanan "maliyet modeli" yerine 31 Aralık 2020 tarihli finansal tablolarımızdan itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Muhasebe Standardı 16 Maddi Duran Varlıklar'a ("TMS 16") uygun olarak ilgili varlıklarda yapılacak değerleme çalışmaları sonucu tespit edilen gerçeğe uygun değerlerin baz alındığı "yeniden değerleme modeli"nin uygulanmasına ve hem Şirketimiz hem de bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bünyesindeki ilgili Maddi Duran Varlıkların gerçeğe uygun değerlerinin tespiti amacıyla, SPK tarafından listeye alınmış gayrimenkul değerleme şirketleri arasında bulunan şirketlerle gerekli sözleşmelerin imzalanmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889622
BIST
18:051.314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -9,70
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.336
En Düşük
1.299
18:057,8783
En Yüksek
|Değişim
|: 3,40%
|| 0,2593
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
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7,9540
En Düşük
7,6149
18:059,3305
En Yüksek
|Değişim
|: 3,19%
|| 0,2888
|Açılış
|: 9,4400
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|Önceki Kapanış
|: 9,0850
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9,4632
En Düşük
9,0241
18:05465,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 6,48
|Açılış
|: 465,33
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
477,72
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.078,40
|295.925.547
|% 10,00
|
|MERKO
|13,20
|16.261.785
|% 10,00
|
|SUMAS
|38,72
|819.161
|% 10,00
|
|POLTK
|352,00
|1.367.994
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.557,00
|296.758.629
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,66
|910.408
|% -9,96
|
|TDGYO
|11,93
|11.575.135
|% -9,96
|
|MARKA
|7,20
|2.270.088
|% -9,89
|
|ALMAD
|2,39
|4.545.660
|% -9,81
|
|ATSYH
|4,36
|193.989
|% -9,17
|
|GARAN
|9,07
|3.158.577.183
|% -4,02
|
|EKGYO
|2,08
|2.950.448.154
|% 7,77
|
|SISE
|7,08
|2.534.666.785
|% 0,85
|
|THYAO
|11,74
|2.389.291.085
|% -1,18
|
|KRDMD
|4,82
|1.824.700.591
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,08
|2.950.448.154
|% 7,77
|
|KRDMD
|4,82
|1.824.700.591
|% 0,21
|
|SISE
|7,08
|2.534.666.785
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,94
|1.052.190.872
|% -4,85
|
|GARAN
|9,07
|3.158.577.183
|% -4,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8720
|7,8783
|% 3,40
|
|Euro
|9,3117
|9,3305
|% 3,19
|
|Sterlin
|10,4363
|10,4886
|% 3,35
|
|Frank
|8,5835
|8,6352
|% 3,07
|
|Riyal
|2,0924
|2,1029
|% 3,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-34,23
|
|Altın Gr.
|464
|464
|5,41
|
|Cumhuriyet
|3.161
|3.208
|88,00
|
|Tam
|3.154
|3.235
|102,57
|
|Yarım
|1.524
|1.565
|49,62
|
|Çeyrek
|765
|783
|24,81
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,58
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,03
|
|B. Petrol
|45,90
|45,90
|0,83
|
Seans Raporu
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17:59
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