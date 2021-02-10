***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2021 19:14
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS") uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda "Maddi Duran Varlıklar" grubu içerisinde yer alan varsa arsalar, binalar ile tesis makine ve cihazlar için uygulanan "maliyet modeli" yerine 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Muhasebe Standardı 16 Maddi Duran Varlıklar'a ("TMS 16") uygun olarak ilgili varlıklarda yapılacak değerleme çalışmaları sonucu tespit edilen gerçeğe uygun değerlerin esas alındığı "yeniden değerleme modeli"nin uygulanmasına karar verildiği daha önce kamuya açıklanmıştı.
Hem Şirketimiz hem de bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin "Maddi Duran Varlıklar" grubu altında 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle sadece "Tesis, Makine ve Cihazlar" mevcut olduğundan bu varlıkların gerçeğe uygun değerlerinin tespiti amacıyla, SPK mevzuatı uyarınca değerlemeye yetkili şirketlerce yapılan değerleme çalışmaları neticesinde, konsolide finansal tablolarımızda raporlanacak "Tesis, Makine ve Cihazlar"ın gerçeğe uygun değeri 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 12,3 milyon TL olarak takdir edilmiştir. İlgili "Tesis, Makine ve Cihazlar"ın 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle maliyet modeli uygulanmış TFRS net defter değerleri dikkate alındığında ertelenmiş vergi öncesi yaklaşık 4,8 milyon TL tutarında pozitif bir gerçeğe uygun değer farkı oluşmakta olup, TFRS hükümleri doğrultusunda 2020 yılsonu finansal tablolarımızda ilgili tutar ve vergi etkisi özkaynaklarımız altında raporlanacaktır.
Şirketimizin konsolide finansal tablolarında "Yatırım Amaçlı Gayrimenkul" grubu altında yer alan arsa ve binalar ise TFRS hükümleri doğrultusunda geçmişte olduğu gibi her yıl düzenli olarak değerlemeye tabi tutulmakta olup, yatırım amaçlı gayrimenkullerimizin 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle tespit edilen gerçeğe uygun değerleri de 2020 yıllık finansal tablolarımızla birlikte kamuya açıklanacaktır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908947
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,06
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.536
18:057,0494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0192
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
18:058,5638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0072
|Açılış
|: 8,5450
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|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
18:05417,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,11
|Açılış
|: 417,35
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|45,54
|42.480.380
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|2.207.849
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|405.071
|% 10,00
|
|ERBOS
|66,55
|23.340.280
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|4.183.411
|% 9,99
|
|TGSAS
|35,84
|43.033.754
|% -9,99
|
|DIRIT
|9,82
|17.617.726
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|1.123.286
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|2.001.479
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|6.870.814
|% -9,97
|
|KOZAL
|136,80
|2.594.950.236
|% -0,51
|
|EKGYO
|2,63
|1.812.749.384
|% 1,15
|
|PETKM
|5,12
|1.363.174.276
|% -3,21
|
|GARAN
|10,18
|1.285.530.264
|% -0,20
|
|KRDMD
|7,03
|946.400.831
|% 0,14
|
|EKGYO
|2,63
|1.812.749.384
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,74
|759.000.786
|% 3,01
|
|PETKM
|5,12
|1.363.174.276
|% -3,21
|
|ODAS
|4,21
|874.158.390
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,51
|693.010.872
|% -0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0474
|7,0494
|% -0,27
|
|Euro
|8,5553
|8,5638
|% -0,08
|
|Sterlin
|9,7285
|9,7773
|% -0,07
|
|Frank
|7,8910
|7,9385
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8733
|1,8827
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|6,10
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,09
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,06
|
|B. Petrol
|61,48
|61,48
|0,26
|
Seans Raporu
18:05
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17:57DAGHL
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 52 artarak (% 0.33 ) 1, 362
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, ERBOS, EGGUB, TKURU, UMPAS, PSDTC, VERTU, PSDTC, PSDTC, PSDTC
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFB, TACTR, EKIZ, SERVE